【逃犯條例】女社工荃葵青遊行涉阻差被控　需晚間外勤准免宵禁

市民周日舉辦反對《逃犯條例》修訂案的荃葵青遊行，事後再爆警民衝突。被捕者中包括一對情侶，兩人雙雙被控，其中男被告昨已提堂，報稱外展社工的女被告，今(28日)出院後亦到西九龍法院提堂，她暫時毋須答辯，押後至10月22日再訊，以待辯方索取控方的文件及證供。被告獲准保釋。

女被告林曉樺被控阻差辦公。(林樂兒攝)

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被告林曉樺，22歲，報稱是社工，被控於前日在荃灣街市街及眾安街交界的香港電訊1010外，故意阻撓在正當執行職務的督察梁敏儀。其男友祝嘉樂（21歲，中大學生）被控於同日同地襲擊警員陳勁翔，昨日已提堂，同於10月22日再訊。

女被告工作需要須晚上執勤

辯方大律師劉偉聰表示，女被告是註冊外展社工，並呈上工作機構的證明信及更表，指她每周多晚需要執勤，以幫助街上的年青人。他又謂，被告因涉拒絕出示身份證而被控，指控的嚴重性有待斟酌。主任裁判官羅德泉最終批准被告以5000元擔保，期間不得離港，但毋須守宵禁令。

據悉，當晚近9時，女被告拒絕向警方出示身份證，因而被控，惟她要求查看警方的委任證時亦被拒。其男友則涉嫌推擠警員的盾牌，令對方倒地及背部受傷。

案件編號：WKCC3485/2019