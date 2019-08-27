【荃葵青遊行】二陂坊外的玩具店　細路忙上街　店主嘆生意跌四成

荃灣二陂坊繼8月中白衣人斬人事件後，日前再因荃葵青遊行後發生的警民衝突成為焦點。「暴力」、「黑社會」、「福建佬」彷彿成了二陂坊的代名詞，然而，在二陂坊的入口卻有一所玩具店。玩具店負責人擁著黑貓，與「福建佬」朝夕相對，一邊售賣銷情慘淡的玩具，一邊在二陂坊觀眾生。 攝影：曾雪雯

店內有一頭黑貓，阿烈叫他作「Black label」。但居於二陂坊的Black label十分溫馴，不帶一點威士忌的剛烈。（曾雪雯攝）

日前，荃葵青大遊行為荃灣區帶來一批黑衣人。那天炎熱逼人，玩具店的老闆阿烈決定不分黑白黃藍，向路過的人派了一箱水。阿烈說自己不過是盡地主之誼，「二陂坊出嚟我都照派」。一句「地主之誼」，小巷玩具商身上像帶著侯志強派維他奶的氣魄。

小朋友上街 玩具業旺季變淡季

然而，既非鄉紳土豪，小小玩具商一箱水背後卻藏著整個玩具零售業的慘淡。這年暑假，阿烈的玩具店生意大跌四成，曾一天只做了800元的生意。他苦笑道，「可能冇咗一批放暑假行街唱K嘅小朋友」。城內孩子投身抗爭，小巷玩具商只能守業，等待小孩有閒暇拾回童真。

店內放滿各式模型，有說價值平絕荃灣，不少街坊來光顧。（曾雪雯攝）

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不過，玩具小商人守業不易，尤其是在租金節節上升的荃灣。近年，荃灣舊區接連翻新，阿烈的店從協和廣場搬到川龍街內街地舖，毗鄰二陂坊。租金減少，但營業額亦隨人流而減少。經營環境越見困難，除了人流，他認為近年買實體玩具的小孩越來越少，但阿烈卻始終堅持。「我覺得小朋友一家大細買玩具，係一個好重要嘅回憶嚟」。堅守玩具業於他，就是希望保留小孩的童真。

店內有不少古董玩具，包括31年前的龍珠玩具。

在二陂坊，他的玩具其中一個顧客就是「福建佬」的小孩。有別於大眾對二陂坊的觀感，阿烈視二陂坊內的福建人為普通人。他指二陂坊的福建人普遍收入一般，坊內不少人居於劏房，生活環境欠佳。他曾與區內的非政府組織合作，把店內的扭蛋存貨轉贈二陂坊小孩。他說，「咁呢班小朋友都係社會未來」。有一次，一家四口到玩具店買玩具，弟弟向媽媽討了個99元的玩具，媽媽二話不說便買了；但當姊姊說想要一張10元貼紙，卻被媽媽痛罵。與福建族群朝夕相對，這位玩具商有不少深刻的觀察。

「二陂坊」兩夕間成了眾人焦點，但在販賣歡樂的玩具店內，阿烈仍舊擁著黑貓默默觀察眾生。