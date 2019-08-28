【逃犯條例】教協調查指逾九成教師擔心過境內地會被扣查　

《逃犯條例》風波愈演愈烈，近期不少港人到內地時，表示被當地邊防人員扣查，要求回應是否曾參與示威等。教協今日（28日）發表一項調查，發現逾九成教職員擔心帶領遊學團或跨境學童時，自己或同事，甚至學生會被內地執法機關扣查；調查亦指，有11.6%受訪者表示，校方已延遲或取消遊學團。教協表示，如未能確保師生安全，應暫停到內地交流及培訓。

教協調查顯示，有93.6%受訪者表示擔心在帶領遊學團或跨境學童時，自己或同事會被內地執法機關扣查。（教協提供相片）

教協於周一（26日）展開調查，截至今日中午12時共訪問了1,665名來自中學、小學、特殊學校和幼稚園的教協會員，當中近九成半是前線教師及主任。

調查結果顯示，有93.6%受訪者擔心在帶領遊學團或跨境學童時，自己或同事會被內地執法機關扣查，其中75.9%表示非常擔心。另外，有91.4%受訪者擔心學生會被扣查，其中74.6%表示非常擔心。

逾一成學校取消或延遲遊學團

至於校方有無就內地遊學團制定應變措施，約70%受訪者表示目前沒有任何應變措施，僅約11.6%延遲或取消遊學團。另外，91.4%受訪者認為，暫停內地遊學團可以減少教師擔憂，其中79.8%表示很有效。

教協表示，政府有責任保障師生及職員安全，如未能確保其安全，應暫停到內地交流及培訓。教協續指，已去信教育局要求商討對策，促對方盡快答應會面。