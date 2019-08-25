【逃犯條例】教協去信楊潤雄　冀商討有關內地交流、跨境生安全

《逃犯條例》修訂風波下瀰漫白色恐怖氛圍，早前不少是市民反映過關到內地時，不但被檢查所有隨身物品，還被迫解鎖手機，要求檢查WhatsApp對話及手機相片等。 即將踏入新學年，教協表示不少老師對帶領跨境學生過境、帶領學生內地交流團、教師到內地進行專業交流等表達憂慮，擔心自己或學生會遭內地邊防人員查驗或扣押，促教育局安排會面商討內地交流及跨境學生上學的安全問題，確保師生人身安全。教協亦已去信教育局局長楊潤雄，要求局方盡快會面，商討有關內地交流及跨境學生上學的安全問題。

教協表示不少老師對帶領跨境學生過境、帶領學生內地交流團、教師到內地進行專業交流等表達憂慮。（資料圖片 / 羅君豪攝）

教協指，近日有不少消息傳出，指內地邊防人員不時查驗及扣留過境港人，不分老少，要求展示手機內容，並需要刪除與近日反修例活動有關的照片和訊息，不少老師表示擔心自己或學生也會遭內地邊防人員查驗或扣押。

教育局有需要確保師生人身安全

教協認為，現時不少錄取跨境學童的學校會安排教師每天進出內地境內帶領及照顧學生上學，加上近年教育局大力提倡兩地學校締結為「姐妹學校」及鼓勵學校組織內地交流團認識國情，不少教師會因工作需要而往返內地，故教育局有需要確保師生人身安全，並向相關學校和師生提供協助。

已去信楊潤雄冀商討有關內地交流及跨境生安全問題

此外，教協得悉近年各大專院校會安排教員前往內地作學術交流，也有部分課程要求學生須前往內地進行考察、交流團等教學活動，已去信各大專院校，希望與校長會面，了解各院校就相關交流及教學活動的最新安排，並如何保障師生往返內地過境時的安全問題。同時，教協已去信教育局局長楊潤雄，要求局方盡快會面，商討有關內地交流及跨境學生上學的安全問題，並採取實質措施釋除教育界的憂慮。