【政策分析】智慧燈柱的前世今生：《1984》夢魘與智慧城市願景

上周六（8月24日）的觀塘遊行，參加者的關注議題之一，是在該區實行的「多功能智慧燈柱試驗計劃」，認為措施侵犯市民私隱，甚至成為政府監控市民的工具，與中國內地的社會監控制度「接軌」。示威期間，更有激進示威者拆毀燈柱進行「解剖」，政府批評此舉「不可理喻」。 從政策源流而言，智慧燈柱其實是政府「智慧城市藍圖」的其中一項起步政策，旨在提供交通、天氣、環境等的實時數據，並加強城市管理。理論上，這項政策為市民生活提供更多便利，並且防止一些影響社區的違法行為，例如令人頭痛的違例泊車、傾倒垃圾等問題。 只不過，這類智能科技往往牽涉敏感的私隱問題，因為當政府收集海量的大數據，市民會擔心政府拿這些數據來幹什麼。特別是在政府民望低下，這更加容易引起社會質疑。

▼8.24觀塘遊行 示威者拆毀智慧燈柱▼

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政策源於智慧城市藍圖 細節惹疑慮

智慧燈柱源於特區政府推動智慧城市的政策目標。2017年7月，香港智慧城市藍圖顧問研究報告出爐，初步提出智慧燈柱。同年10月，特首林鄭月娥在任內首份施政報告中，正式提出在選定的市區地點進行「多功能智慧燈柱」試驗計劃。至12月，「香港智慧城市藍圖」正式公布，提出在4個市區地點，包括銅鑼灣／灣仔、中環／金鐘、尖沙咀及觀塘安裝約400支多功能智慧燈柱。

楊偉雄當時稱，燈柱將配備感應器、數據網絡和其他數碼設施，可收集各類型實時城市數據，包括天氣、環境、交通、人流等，以加強城市管理；另一方面為市民提供資訊和服務，例如用Wi-Fi及未來的5G網絡，地區資訊等。按照政府計劃，觀塘正是首階段試點，約50支智慧燈柱定於2019年中之前陸續啟用。

行政角度而言，燈柱是較常見的社區設施，增強燈柱的功能，提供更多服務，確實有助推動智慧城市發展。而利用燈柱加強管理社區，也可協助執法部門處理違例泊車、非法傾倒廢料等問題。舉個例說，如果這類科技運用得宜，誰人亂泊車阻塞道路、誰人亂倒垃圾污染環境，都逃不過智慧燈柱的「法眼」，治理這些令人討厭的社區毒瘤之餘，也大大減低政府的執法成本。

不過，由於智慧燈柱裝有鏡頭，市民會擔心政府取得市民的行蹤等資料後的用途；又例如燈柱採用的無線射頻識別（RFID）技術，由於同樣會被應用於新的身份證上，民間也擔心燈柱可識別自己身份及行經地點；較早前有網民更引述一則新聞片段，懷疑智慧燈柱具有人臉辨識功能，當然政府資訊科技總監辦公室事後極速否認。

楊偉雄批評破壞燈柱的行為，重申智慧燈柱不會侵犯私隱。（余俊亮攝）

「1984式社會」惹恐懼 外國有類似例子

對於類似的智能科技帶來的私隱疑慮，過往不少香港人會感到「離身」，例如內地不少城市廣設各種「智能」城市管理設備，其中一個功能就是城市的治安管理，有時某某明星開演唱會時，監控鏡頭辨識出觀演的通輯犯的「趣聞」時有所聞。

但當類似智能設備開始在香港鋪設，開始有人聯想到，智慧燈柱會否以管理為名，收集市民日常出行的數據，導致政府甚至比當事人更加熟悉自己的生活習慣？再進一步地，香港作為大灣區一部分，這個系統日後會否接通內地的社會信用系統，令香港變成「監控城市」，類似小說《1984》中，「老大哥在看著你」的情況？

在海外，這類智能科技與私隱之間的矛盾，同樣引起過爭議。例如美國三藩市，該處匯聚不少科技專才，社會對智能科技接受程度照理相當高。不過當地監督委員會今年5月通過《反監控條例》，禁止該市政府部門包括警方使用人臉辨識技術，成為全美首例。提出該議案的委員Aaron Peskin認為應以保護私隱為先：「我們支持改善治安，但大家都不想活在一個警察國家中。」

目前智慧燈柱的使用情況。

私隱風險受關注 政策「生不逢時」

在本港，智慧燈柱的建議提出後，初時質疑聲音未算太大。主要的私隱關注來自立法會資訊科技界議員莫乃光，他認為需要更新《個人資料（私隱）條例》，但質疑力度未算太大，而除此以外，其他質疑聲音也相對零碎。

結果在2018年5月11日的立法會財委會會議，創科局所申請的「基本工程儲備基金 總目710－電腦化計劃」（內容包括智慧燈柱項目）獲得通過，當時亦未見議會內有太多反對聲音。

只不過，6月開始的示威浪潮，重挫政府的管治威信，智慧燈柱政策涉及私隱問題，這個議題在香港向來敏感，或因如此亦被捲入今次反修例政治風波。當街頭抗爭一波接一波之際，智慧燈柱亦於6月底起逐步投入運作，從政治氣候來說有點「生不逢時」。政府多番解釋無效後，於7月16日宣布暫停3項涉及探測和攝影功能，包括環保署以攝影機協助監察非法傾倒建築廢物黑點、運輸署的藍牙交通探測器，以及攝影機收集車牌號碼計算不同類別車輛使用道路數量。只是這些措施都未能取信於公眾，甚至不幸地成為了觀塘遊行的主角。

智慧燈柱的監控疑慮，成為示威者的關注點之一。（高仲明攝）

政府公信力重創 高官解說事倍功半

在這種令人無奈的社會大環境下，民無信不立，政府固然可以繼續智慧燈柱的「加強解說工作」，向公眾解釋技術的使用，但《逃犯條例》一役已令整個政府公信力嚴重重創，對政府再加多幾錢肉緊解釋，現實上又變成信者恆信、不信者恆不信的困局。

因此，即使政府官員多番解釋，燈柱的鏡頭低清、沒有人臉辨識功能，不信政府的市民相信仍會繼續質疑，政府會否在示威降溫後又改變做法？或者以其他方式低調實行監控？這些問題不會有答案，也很難有實質證據，但疑問會繼續存在於市民的心中。

這是相當現實的管治問題，高官不能一句反對者「陰謀論」就了事。最根本的，政府若無法緩解目前的政治危機，其他稍有爭議、公眾稍有疑慮的政策，一樣會招惹起各種各樣有理無理的指控，政府高官即使面對一些似是而非的批評，也只有捱打的份。