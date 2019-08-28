【逃犯條例】網民籲罷捐　宣明會︰心痛香港失安寧　尊重每個意見

近日有網民，指部分國際慈善組織在反修例風波中未有積極表態，呼籲罷捐。在「罷捐名單」內的香港世界宣明會今（28日）在facebook上回應指，對於香港失去了安寧，為事態感到十分難過及心痛，指作為救援及發展機構，面對社會衝突，「需持著不偏不倚這信念」，指尊重每個人的意見，「渴望各方以和平方式解決問題，聆聽對方。」 DJ詹志文在該帖文下留言指，他曾作為2005年饑饉之星，希望香港世界宣明會幫手支援受傷示威者，獲逾千個讚好及回應。亦有網民自稱助養了災區逾20年，但現決定停止繼續捐款。

DJ詹志文表示，曾作為2005年饑饉之星，促該機構幫助受傷示威者。（宣明會facebook截圖）

對於網上指摘宣明會至今都無向受傷的示威者提供援助，有人發起罷捐款，宣明會今（28日）在facebook上表示尊重每個人的意見，「渴望各方以和平方式解決問題，聆聽對方。我們會為香港祈禱，繼續與香港人共渡難關。」

不過該帖文下，多個熱門留言都是關於要將捐款留予本港有需要的示威人士，有留言指「香港有難，受傷的人士很多，慈善組織應當肩負社會責任，不問政見的話為甚麼不幫助受傷示威人士？」、「香港有難，受傷的人士很多，慈善組織應當肩負社會責任，不問政見的話為甚麼不幫助受傷示威人士?」等。