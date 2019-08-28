【逃犯條例】林鄭閉門指警隊抗拒獨立委員會　特首辦：屬事實陳述

特首林鄭月娥本周一（26日）閉門會見一班青年，商討構建對話平台。有出席者引述林鄭會上稱，警隊抗拒獨立調查，政府需顧及他們感受，不能貿然影響警隊工作，今日更有疑似錄音流出，指她當日曾說：「警務處同事對呢樣嘢好抗拒，抗拒係好大」。不過她周二出席行政會議前會見傳媒時，則指監警會已開展審視警方執法，因此設立獨立調查委員會並不適合，「並不是因為有部分警隊人士的抗拒而我們有這看法，在此要作一個澄清」。 行政長官辦公室今日（28日）晚上7時半回覆查詢指，就報道所指林鄭在閉門場合中提及有關警務人員的看法，「屬事實陳述」，但與特區政府的立場無關。特首辦強調監警會有關工作已經在進行中，因此特區政府認為不適合再另設獨立調查委員會進行調查。

行政長官辦公室承認報道所指林鄭在閉門場合中提及有關警務人員的看法。（資料圖片）

20名青年出席 與會者：多人提出五大訴求

《香港01》本周一報道，林鄭當日曾與約20名青年會面聆聽訴求，歷時約3小時；教育局長楊潤雄、民政事務局長劉江華均有出席，林鄭因公事而中途離開。

會面先由林鄭發言，她表示會面無特定立場或主題，只希望了解年輕人意見。會上不少人提出民間五大訴求，包括撤回《逃犯條例》、設立獨立調查委員會。有出席者透露，林鄭會上稱，警隊抗拒獨立調查，需顧及他們感受不能貿然影響警隊工作，又指理解事件對建制派的傷害。

有出席者又引述林鄭指，針對本周日（25日）荃灣衝突，示威者暴力升級，警隊因而需使用武力，不希望予人暴力有用的印象。另外，談及獨立調查委員會時，他引述林鄭稱警隊很抗拒設立，認為需顧及整個警隊，不能影響他們工作，重申現時最重要是制止暴力。

▼825荃葵青遊行▼

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特首辦回應全文

有關成立獨立調查委員會調查警方執法行動的建議，特區政府認為現時已設有法定的獨立監察警方處理投訴委員會（監警會），它一方面處理在多宗大型公眾活動或事件中涉及警務人員的投訴，另一方面會主動審視六月九日後發生的大型公眾活動的有關事實和情況。法定獨立監警會的有關工作已經在進行中，因此特區政府認為不適合再另設獨立調查委員會進行調查。特區政府的一貫立場是應以既定機制處理相關事宜；行政長官在報道所指八月二十六日的閉門場合中提及有關警務人員的看法，屬事實陳述，與特區政府的立場無關。

周二行會前見傳媒：否決獨立調查非因警隊人士抗拒

林鄭月娥在昨日（27日）出席行政會議前會見傳媒時，主動提及有關會面，她指這是一場是由民間自發構建的一個對話，她及兩位局長都是獲邀出席。她主動提及有與會者引述她當日在會上，關於政府對於不成立獨立調查委員會的看法，作出澄清，重申因為監警會已展開審視整件事件中警隊執行情況，因此設立獨立調查委員會來調查警務工作是不適合，「並不是因為有部分警隊人士的抗拒而我們有這看法，在此要作一個澄清」。

林鄭月娥周二澄清談話

過去兩個多月，政府一貫立場都是認為我們有一個法定獨立的監警會，既處理在這次事件裏很多公眾遊行集會中對於警務同事處理事件的手法，亦審視整件事件中警隊怎樣執行，這些都已經是正進行的工作。在這情況下，再要用另一種、亦是獨立的調查委員會來調查警務工作是不適合，所以特區政府是不認同。到今日為止，這仍然是特區政府的立場，並不是因為有部分警隊人士的抗拒而我們有這看法，在此要作一個澄清。

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