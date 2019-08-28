【逃犯條例】傳《緊急法》將刊憲　政府消息人士：未打算近日實施

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫權引發近月連串警民衝突。日前行政會議成員湯家驊曾提及，政府可考慮引用本地法律《緊急情況規例條例》（《緊急法》）進行緊急立法，根據條例，特首會同行政會議可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例。特首林鄭月娥早前被問到是否會引用《緊急法》時不置可否，僅稱所有香港的法治手段，能夠去止暴制亂，都有責任檢視。

有消息指，行政會議曾討論是否引用《緊急法》立法，政府將於數日內刊憲，宣布引用《緊急法》訂立規例，其中或包括禁止8.31民陣遊行。有政府消息人士被問及該傳聞時，並未否認行政會議曾討論相關事宜，不過，對於是否近日會刊憲實施，消息人士就指「冇咁嘅打算」。

特首辦回覆《香港01》查詢時指，林鄭月娥昨日已在見記者時回應有關問題，沒有補充；行政會議秘書處則回覆，按行政會議的保密原則，不會就有關事宜作評論 ；《香港01》亦向保安局查詢。