【逃犯條例】傳《緊急法》將刊憲　政府消息人士：未打算近日實施

撰文：沙半山
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政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫權引發近月連串警民衝突。日前行政會議成員湯家驊曾提及，政府可考慮引用本地法律《緊急情況規例條例》（《緊急法》）進行緊急立法，根據條例，特首會同行政會議可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例。特首林鄭月娥早前被問到是否會引用《緊急法》時不置可否，僅稱所有香港的法治手段，能夠去止暴制亂，都有責任檢視。
有消息指，行政會議曾討論是否引用《緊急法》立法，政府將於數日內刊憲，宣布引用《緊急法》訂立規例，其中或包括禁止8.31民陣遊行。有政府消息人士被問及該傳聞時，並未否認行政會議曾討論相關事宜，不過，對於是否近日會刊憲實施，消息人士就指「冇咁嘅打算」。
特首辦回覆《香港01》查詢時指，林鄭月娥昨日已在見記者時回應有關問題，沒有補充；行政會議秘書處則回覆，按行政會議的保密原則，不會就有關事宜作評論 ；《香港01》亦向保安局查詢。
《緊急法》規定，當特首會同行政會議認為本港處於緊急情況或危害公安的情況時，即可引用該法例賦予的權力訂立規例，包括逮捕、羈留、驅逐及遞解離境等。（資料圖片/歐嘉樂攝）
《緊急法》規定，當特首會同行政會議認為本港處於緊急情況或危害公安的情況時，即可引用該法例賦予的權力訂立規例。可訂立的規例範圍涵蓋管制刊物、文字、圖片和通訊；逮捕、羈留、驅逐及遞解離境；甚至對財產及其使用作出的撥配、管制、沒收及處置等。
有政府消息人士被問及政府是否現正考慮引用《緊急情況規例條例》時稱，「行會嘅嘢唔講喇」。至於是否會在最近數日立即刊憲，引用該條例訂立法律，消息人士則指「冇咁嘅打算」。
政府一般會於周五刊憲，惟若有特別事項，亦可立即刊憲，毋須等待每周五，如公布預算案當日會即時刊憲《撥款條例草案》。