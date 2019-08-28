【逃犯條例】「有心人」狄志遠：大家同林鄭講得好白　心裡話講晒

修訂《逃犯條例》風波持續，特首林鄭月娥上周六邀請19名「有心人」赴禮實府，構建對話平台。 「有心人」之一、新思維創黨主席狄志遠今日（28日）在港台節目《千禧年代》上透露，當日不少人提出撤回《逃犯條例》修訂草案和成立獨立委員會，又形容「大家都講得好白、好清楚，最心裡面嘅說話都講晒出嚟，最後個波就交畀特區政府」。

新思維狄志遠赴禮賓府，與其他「有心人」一起會晤林鄭月娥。（資料圖片／張浩維攝）

出席者已提出解決方法

狄志遠表示，按他觀察，出席的「有心人」都以不同演繹談及民間5大訴求，期望政府釋出誠意。狄志遠憶述林鄭當天有認真聽，「一路聽一路寫」，即使現場有眾多司局長，寫得最多是她。不過，林鄭將當日的會議視為「構建溝通平台」，而非在溝通平台上，狄志遠卻認為出席者都已提出解決現時社會問題的方法，「其實溝通梗」。

會面後，林鄭在行政會議前記者會上，仍然不「答應」民間訴求，只選擇繼續溝通，他坦言不明白她的難言之隱：「道理我哋已經說得好清楚，當日在場嘅真係有心人大家都揹住一種壓力嚟傾，大家都講得好白、好清楚，最心裡面嘅說話都講晒出嚟，最後個波就交畀特區政府。」

同一節目上，香港大學社工及社會行政學系教授葉兆輝表示，撤回修例和成立獨立委員會已是市民的「最大公因數」，他提出民間５大訴求反映深層次問題，處理短線問題後，才有空間處理中長期問題，包括年輕人不滿 、政治訴求等。他批評若再以傳統管治思維管治，會跟不上時代。