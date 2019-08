【逃犯條例】中大社會學取消社運課程　導師電郵解釋：屬個人決定

反對修訂《逃犯條例》風波未平,近日香港中文大學社會學系有科目被突然取消,而該課程與社會運動有關,被質疑與近日社會紛爭有關。 根據該課程教授Junker Andrew向學生發出電郵解釋,由於課程與其在校外的工作有衝突,故決定取消相關課程。他強調決定由他自己作出,並稱希望可延後至2019/20年度的春季學期再推出。《香港01》正就事件向中大查詢。

根據中大社會學系的網站,該課程導師由「雅禮協會」的香港總監Junker Andrew任教。(中大網站截圖)

根據香港中文大學社會學系向學生發出的電郵,該學系推出的「社會運動」課程因應突然及意外(sudden and unexpected)的原因,決定在2019/20年度的首個學期取消相關課程。不過電郵內未有說明取消的原因,僅提醒學生可報讀其餘課程。

中大社會學系向學生發出電郵,指新學年有關社會運動的課程將被取消。(讀者提供圖片)

課程涵蓋美國及香港民主運動

根據中大網站資料,該課程由來自「雅禮協會」(Yale-China Association)的香港總監Junker Andrew任教,該協會為美國耶魯大學及中大新亞書院的合作機構,而涉及的課程為他在中大教授的唯一一個課程。

而根據該課程資料,教授內容包括從社會學角度探討社會運動的成因、成敗的理由及對社會的影響等。而課程將同時涵蓋美國及香港的民主運動、女權運動等,並要求學生就一個社會運動作研究個案。當中在非暴力抗爭及公民抗命的課題上,有要求學生以港大法律學院副教授戴耀廷撰寫的《公民抗命的最大殺傷力武器》作讀本。

導師發電郵解釋:與校外工作有衝突

根據Junker Andrew向學生發出的電郵,稱自從宣布取消課程後,接獲不少相關的查詢。他稱因應現時的社會狀況,明白大家對取消課程的決定有疑問。他解釋因應課程與其在校外的工作有衝突,故需要取消課程。( I made the decision entirely on my own and due to how the course unexpectedly conflicted with my primary work obligations outside of the department. )

他稱自己以義務性質在中大任教,而決定任教相關課程時,未有預計今個學期將與校外工作有衝突,故向報讀的學生道歉。他強調取消課程的決定由自己提出,感激校方接受他的決定。他稱在周一(26日)曾向校方提出將課程押後至下年的春季學期推出,認為課程對於探討香港現時社會狀況甚為重要。