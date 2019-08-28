【逃犯條例】中學校長會：反對欺凌仇恨論　尊重家長學生罷課意願

反修例運動引發多場大型衝突，爭議或衝突更有機會蔓延至校園，中學校長會、社聯及香港心理學會臨床心理學組今日（28日）宣布，將合作為學生提供支援。 對於有網民揚言開學後會針對警察子女，中學校長會主席鄧振強強調，學界反對任何仇恨言論及行動，對欺凌行為會「零容忍」。至於有學生組織號召在開學周罷課，鄧振強指不同學校會按其正常程序處理，並且會尊重學生及家長的意願。

中學校長會主席鄧振強強調，學界反對任何仇恨言論及行動，對欺凌行為會「零容忍」。（洪嘉徽攝）

多個中學生組織醞釀於開學周罷課，而10間大專院校學生會亦計劃9月2日開學日，發起兩星期「罷課不罷學」行動，現時正與各個中學生罷課團體接觸，並計劃邀請他們參與9月2日的中大百萬大道罷課集會。

若學生打算在校內進行罷課 校方會與學生溝通安排細節

鄧振強表示，據其了解部分學校已收到學生的罷課建議書，他強調，學校會按其正常程序處理，並會尊重學生及家長的意願。鄧形容，校方通常會與有意罷課的學生溝通，若他們打算參加校外集會，會提醒注意安全；若學生打算在校內進行罷課行動，校方則會與學生溝通安排細節，例如是否需要安排班房讓學生自修。

內地官媒《人民日報》海外版刊登評論文章，點名指教協是「鼓吹反中、反政府的幫兇」，又指責「持激進立場的教師」鼓動學生罷課。被問及會否擔心學校會打壓，鄧振強認為，學校負責守護學生安全，維繫學生福祉，他不認為箇中會有任何壓力。

社聯業務總監黃健偉（洪嘉徽攝）

近日不時有網民在討論區發表文章，揚言「禍必及妻兒」，開學後要針對警察的子女。社聯業務總監黃健偉認為，有跡象顯示開學後會出現類似欺凌情況，因此教師、社工必須預先裝備自己，透過不同技巧應對。

身兼香港管理專業協會羅桂祥中學校長的鄧振強表示，校長及教師正高度警惕，有學校已啟動危機處理機制，應對有可能出現的矛盾。他強調，學界反對任何仇恨言論及行動，對欺凌行為會「零容忍」。

校園仍是互相尊重、信任的地方

鄧振強期望，學界要向學生宣示校園仍是互相尊重、信任的地方，就其學校而言，他已呼籲教師要體諒學生在暑假期間的情況，寬鬆處理課業事宜。他強調，學校不是執法機構，校長及教師有專業守則，一般只會處理學生的情緒及身心健康，同時必定會尊重學生私隱。