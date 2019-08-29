【逃犯條例】引緊急法損國際金融中心地位　郭榮鏗：外商撤資撤僑

社會新聞
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反對《逃犯條例》修訂爭議持續多月，有傳政府或考慮引用《緊急情況規例條例》緊急立法。法律界立法會議員郭榮鏗今日（29日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，引用緊急法如同戒嚴，倘特首林鄭月娥認為以強硬手段嚇退港人，實屬「誤判」。

他又指，引用緊急法將嚴重影響香港作為國際金融中心的地位，料外商不僅撤資，更會撤僑，亦會加速美國國會處理《香港人權及民主法案》。

法律界立法會議員郭榮鏗表示，倘引用緊急法將影響香港作為國際金融中心的地位，料商界屆時會撤資撤僑。（資料圖片）

以為可嚇退港人屬「誤判」

郭榮鏗解釋，緊急法是英國殖民時期訂立，倘現時引用將違反《基本法》及《國際人權公約》，料會受到司法覆核的挑戰。被問及政府是否「放風」引用緊急法以嚇退港人，郭榮鏗則指，今時今日依然認為港人能被嚇退屬「誤判」，又指林鄭月娥自推行修訂《逃犯條例》是「嚴重誤判，懷疑佢有無腦」，現時局面應該「政治問題、政治解決」，林鄭月娥不應一錯再錯，倘無法解決可下台離開，若仍以為引用緊急法能夠止亂，他稱：「咁恭喜佢！」

另外，郭榮鏗早前應美國國務院邀請訪美，行程中與四名國會議員會面。他表示，美國關注香港形勢的程度是「前所未有」，倘將香港戒嚴會影響其國際金融中心的地位，外商不僅撤資更會撤僑，美國國會亦會加速處理《香港人權及民主法案》。

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