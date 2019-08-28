【逃犯條例】傳政府推緊急法　莫乃光：比戒嚴嚴重　勿引防火長城

民主派議員郭榮鏗、楊岳橋、葉健源、涂謹申及建制派議員葉劉淑儀和鍾國斌日前應美國國務院邀請訪美，行程中與4名國會議員會面。 郭榮鏗表示，美國民主或共和黨都非常關注香港情況，他預料美國國會很大機會通過《香港人權及民主法案》，在下月將有聽證會，並於十月開始審議工作。 對於有報道指政府考慮引用《緊急法》，或將會禁用部分網上平台，資料科技界議員莫乃光認為，情況等同「封網」，是嚴重侵害人權的做法，若真的引用，才是本港創科界最黑暗的一日。

莫乃光（左一）認為，禁用網上平台等同「封網」，是嚴重侵害人權的做法，若真的引用，才是本港創科界最黑暗的一日。（羅家晴攝）

郭榮鏗認為，若引用《緊急法》等同戒嚴，他強調《緊急法》只屬規例，無權凌駕於《基本法》，若引用相信會遭市民提司法覆核。楊岳橋表示，料《香港人權及民主法案》極大機會通過，若林鄭引用緊急法只會有更大助力將通過法案成事實。

對於有七大工業國集團（G7）在峰會結束後發表簡短聯合聲明，提到香港並表示支持香港自治，呼籲各方冷靜。楊岳橋稱，將會約見G7、歐盟和澳洲領事會面，講述香港最新情況，就政府擬引用緊急法表達和聽取想法及憂慮。

若引緊急法比起戒嚴更嚴重

莫乃光強調，若政府禁止使用互聯網，是將中國的防火長城引入香港，情況比起戒嚴更嚴重。莫乃光表示，政府不要以為引用緊急法，示威者就會不再岀來，只有「離地」的官員才有這個想法，批評政府「一錯再錯再錯」，「咁樣港人就會退避？唔會㗎」，強調政治問題必需政治解決。

梁繼昌認同，若引用《緊急法》，情況會比起戒嚴嚴重，因政府有權不經立法會訂立規例，如限制出版及通訊等。他稱自消息流出後，不少新加坡和馬來西亞政界即關心何時引用條例，因對方認為若引用此條例，香港的金融中心地位將一去不復返，屆時鄰近城市會更得益。