【逃犯條例】陳智思：引用《緊急法》要考慮香港國際地位

反對《逃犯條例》修訂引發連場衝突，近期示威者及警方武力有升級的趨勢，有傳政府或考慮引用《緊急情況規例條例》進行緊急立法。 行政會議召集人陳智思，以及上星期六（24日）參與特首林鄭月娥對話平台準備會議的前運輸及房屋局局長張炳良，今日(28日)均有就《緊急法》發表意見。

陳智思表示，《緊急情況規例條例》一向在香港法例之內，但是否動用條例或作出任何決定，都需要合法，並需要考慮到香港的國際地位。

張炳良指仍有其他手段可用 應先疏導民怨

張炳良則表示，個人不主張政府隨便考慮引用《緊急法》，指在港英年代港人已視《緊急法》是惡法，認為目前仍有很多其他手段可以採用，又表示政府最重要的是疏導民怨。

他認為「和理非」仍然是反修例運動的主流聲音，相信大部份巿民不想「攬炒」，又相信示威者最終都是希望和解，讓政府反省，呼籲雙方採取強硬手段前，都應該思考一下，不要令死結拉得更緊。

張炳良呼籲，政府及示威者升級武力之前，都應該思考一下，避免讓死結拉得太緊。（資料圖片）

至於政府計劃建立溝通平台，陳智思表示政府需要帶頭溝通，而現時社會意見分歧，不同層面例如家庭之內都需要多溝通。

陳智思指出，周星期林鄭邀請「有心人」到禮賓府討論何如建立對話平台，會面本身並不是對話平台。

獨立調查委員會非罕見 可不針對警察

而上星期六參與會議的張炳良表示，政府成立獨立調查委員會是正常的事，例如他任內就成立了鉛水事件及南丫海難的獨立調查委員會。他指出獨立調查委員會工作可以不與監察會重疊，因調查範圍不是針對警察，而是今次事件和全香港人。