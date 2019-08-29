【逃犯條例】解放軍駐香港部隊完成輪換　稱具履行香港防務能力

有網民於今早（29日）凌晨發文，稱有軍車及裝甲車等，駛經東區海底隧道等地。中國人民解放軍駐香港部隊新聞發言人今日兩度發新聞稿，稱駐港部隊自凌晨開始，組織進駐香港以來第22次輪換行動，是經中央軍委批准進行的年度正常例行行動，直至今日下午已完成該行動。 發言人說，此次輪換進港的官兵於進駐前，曾進行「認真訓練和學習」，具備履行香港防務的能力素質，又指駐香港部隊堅決貫徹「一國兩制」方針，並堅決維護國家主權、安全、發展利益。

中國人民解放軍駐香港部隊新聞發言人指出，解放軍駐香港部隊自凌晨開始，組織進駐香港以來第22次輪換行動，直至今日下午已完成該行動。（資料圖片／梁鵬威攝）

解放軍駐香港部隊新聞發言人韓鈾於今早6時發稿，指解放軍駐香港部隊自今日凌晨開始，組織進駐香港以來第22次輪換行動。

發言人說，是次輪換行動是根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》，關於「香港駐軍實行人員輪換制度」的規定，經中央軍委批准進行的年度正常例行行動。

已完成輪換行動

直至上午11時半，發言人再發稿，指今日上午已完成該輪換行動。進港履行防務的官兵採取多口岸通關、多路機動、立體投送方式，從陸上深圳灣、皇崗、文錦渡、沙頭角口岸和海上、空中機動進港，進駐駐香港部隊營區。

曾進行認真訓練 堅決維護國家安全

發言人說，此次輪換進港的官兵於進駐前，曾進行「認真訓練和學習」，系統掌握了軍事技能、香港基本情況和有關法律知識，具備了履行香港防務的能力素質。

發言人又指，駐香港部隊將堅決聽從黨中央、中央軍委指揮，堅決貫徹「一國兩制」方針，堅決貫徹香港《基本法》、《駐軍法》，堅決維護國家主權、安全、發展利益，有效履行香港防務職責，為維護香港繁榮穩定做出新的更大貢獻。