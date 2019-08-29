【逃犯條例】葉建源呼籲尊重中學生罷課決定　學校宜用平常心處理

新學年下周一（2日）開始，學界發動罷課，要求政府回應反對修訂《逃犯條例》及市民提出的五大訴求。 教育界立法會議員葉建源今日（29日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上重申，內地官媒《人民日報》海外版批評教協煽動學生的指控失實，他指教協並無推動罷課，但若有中學生自行決定罷課，學校應用平常心處理。 有傳政府將引用《緊急情況規例條例》處理修例風波，葉建源在港台節目《千禧年代》中則表示，若《緊急法》下設立的新法例剝削香港的基本自由，相信老師與其他市民一樣憤怒，屆時老師會認真考慮是否罷課或以其他方式表達憤怒。

大專院校學生會於9月2日起發起學界大罷課，計劃當天於中大百萬大道舉行罷課集會。（資料圖片／羅君豪攝）

不會要求中學生政治表態

葉建源指，學生罷課是學生的事，大專生罷課可自行決定，至於中學生，教協不會要求他們政治表態，所以不推動中學生罷課。他認為若個別較為成熟的中學生想罷課，須尊重他們的意願。他呼籲學校用平常心處理，建議因應學生罷課的要求提供相應的安排，舉例指學生想在校內罷課的話，校方可安排禮堂和圖書館讓他們逗留。

他否認間接推動罷課，亦反對教協發聲禁止學生罷課，否則違反教協認為學生應有空間表達政治、學生不應只讀書不問世間事的立場。

對於開學後有人意圖欺凌警察的孩子，葉建源指教協已在8月16日致函中小學老師，指一般教育原則下，老師不要因學生父母的職業而對待有別，應一視同仁。他指出，若老師做得不好，已有機制處理。