【逃犯條例】國泰發信更新員工守則︰參與損害國泰名聲活動或解僱

職工盟指約20名航空業員工因在個人社交平台發表有關反對修訂《逃犯條例》意見,又或參與遊行示威,因而被解僱。職工盟今日(28日)下午4時在中環愛丁堡廣場舉行集會譴責國泰航空「以言入罪」解僱員工,有從業員上台發言。 同一時間,據了解,國泰今日(28日)向員工發內部信指,每宗解僱個案都是經審慎檢視後的決定,並提醒已更新「行為守則」部分內容,其中列明︰員工參加會使國泰名聲受損的活動,可能會引致紀律處分,包括終止聘用。 《香港01》正向國泰查詢。

《香港01》接獲一封由國泰今日(28日)向員工發出的內部電郵,以「修訂的行為守則」(Our revised Code of Condcut)為題,首段先交代近期的每宗解僱個案,指無法提供個別個案詳情,但均是經高層審慎檢視後的決定(a careful and formal review process involving senior leadership)。信中亦表明,國泰支持一國兩制下《基本法》及其相關權利及自由。

信中花更多篇幅提醒已更新「行為守則」,並特別列出5項經調整後的要點,包括對於員工參與非法活動,公司是採取零容忍態度(zero tolerance);第四點又列明,一些活動會使國泰名聲受損、影響員工履行職責、或損害公司滿足任何適用法律或監管要求的能力,可能會引致紀律處分,包括終止聘用。(To make clear that activities which may bring the Company into disrepute, impact an employee’s ability to carry out their duties or impair the Company’s ability to meet any applicable legal or regulatory requirements, may attract disciplinary consequences including termination of employment.)

反修例風波持續,港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜,日前被國泰突然解僱,她認為是針對意見領袖。國泰就近期被解僱員工原因,一概回覆查詢指不評論。

職工盟主席吳敏兒今日(28日)在電台上指出,目前已有20名航空業員工被解僱中,當中有員工因於個人Facebook帳戶讚好言論,及因於外地購買報道反修例事件的報紙後,疑被人「篤灰」及移花接木公開事件,導致最後被解僱。