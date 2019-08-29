【民間記者會】不滿「門內假對話」　斥林鄭拒允五大訴求

反對《逃犯條例》修訂爭議和衝突持續，一批網上討論區「連登」用戶組成的「民間記者會」，今日再次見傳媒，主題為「門內假對話，門外真開槍」。《香港01》將全程直播。 民間記者會發言人質疑，行政長官林鄭月娥表明不接受「五大訴求」，批評對方並不想「真誠對話」而是「官式訓話」，斥林鄭為「真正的攬炒之母」。

連登網民今日再舉行民間記者會，不滿特首林鄭月娥「門內假對話」。（張浩維攝）

岑敖暉：不要再中一次伏

民間記者會發言人指，林鄭過往曾三次「友好」對話，每次都是「意見聽到，決策照做」，當中包括：2007年遷拆皇后碼頭爭議、利東重建項目、2014年政改爭議，因此呼籲中間派市民要警醒，不要相信政府的「對話平台」，堅拒「假對話，真威迫」。

2014年佔領運動期間，曾與林鄭月娥對話的學聯前副秘書長岑敖暉希望香港人不要「再中一次伏」。他稱，政府當年技倆與當今類似，例如當年佔領初期，曾出現「血洗金鐘」的恐怖威嚇消息，顯示有人意圖以假消息傳播恐懼‍。

學聯前副秘書長岑敖暉（右）希望香港人不要「再中一次伏」。（張浩維攝）

林鄭月娥本周二曾表明不接受獨立調查委員會，被批評所謂「對話平台」事實上是具有前設，未能解決紛爭。岑敖暉認為，政府不能因為本次運動沒有大台，從而拒絕與示威者溝通或不進行沒有前設的對話。

指實行《緊急法》會致「全港攬炒」

民陣召集人岑子杰及其友人今日遇襲受傷，民間記者會發言人回應指，即使面對打擊，香港人絕不畏懼。對於有建制派呼籲訂立禁止蒙面法，發言人強調，不要以為訂立相關法例便會沒有抗爭，反而會引起更大怒火；對於引用《緊急法》，發言人認為屆時便會「全港攬炒」。