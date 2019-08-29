【逃犯條例】警員憂在學家屬遭欺凌　員佐級協會約見勞福局盼支援

反修例示威浪潮持續，警民關係緊張，有警員擔心自己的在學家人於開學後遭「起底」潮波及，受到欺凌。香港警察隊員佐級協會主席林志偉與勞福局副局長徐英偉今日（29日）會面，向當局反映警方所接獲的求助個案，並商討除教育外可行的支援工作。林志偉亦表示，政府高度重視警員家屬遭欺凌的問題。

警察員佐級協會主席林志偉今日與勞福局副局長徐英偉會面期間，曾討論就勞福局轄下機構對警員家屬的支援工作，他亦有向徐英偉反映，警方接獲關於警員子女或家屬被杯葛或排擠的個案，獲得當局承諾會處理事件。但具體的支援工作涉及不同部門，詳情比較複雜，會在日後公佈細節。

林志偉指出，在混亂及撕裂的社會中，希望不同的專業人士做好本分，盡法律或職責的責任，為年輕人各自多走前一步。學校欺凌的情況，不應出現於香港這種先進的地方出現。

警方指已有超過1200名警員及家屬遭「起底」，其個人資料包括電話、地址，以及身份證號碼等，被張貼於網上或公眾地方。（警方Facebook專頁截圖）

林志偉提及其中一個個案，該名中學生（事主）的哥哥為警員，近期有在示威現場驅散示威者。其他同學將該名警員執勤的照片上載到包含事主的群組，林志偉聲稱群組內老師不但沒有阻止學生，反而以侮辱性的語言攻擊該名警員。

最後，事主不堪精神壓力退出群組，但他的同學仍繼續攻擊他的兄長。於是有同學看不過眼，通知事主。事主遂將事件向兄長和盤托出，再由其兄長向警方投訴。林志偉形容該名涉事的老師的行為「不可接受」，希望這些「有特別傾向的老師可以放過這些學生」。但林志偉未有說明涉事警員或會方，有否向相關學校反映。

他強調老師應是愛護學生的人，不應該鼓動或涉及欺凌學生，認為對警員家屬欺凌的行為觸犯法律。他重申，警員家屬不應該受到不公平的對待，影響其前途和分數，希望警員子女可以沒有負擔地享受校園生活。