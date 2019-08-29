【鍾健平遇襲】踢保後遭鐵通雨傘襲擊　鍾健平：將自行調查案件

民陣召陣人岑子杰今(29日)中午遭蒙面男子施襲後，短短幾小時後再有遊行集會發起人遇襲。「光復元朗」遊行申請人鍾健平日前被捕，他今日於大埔警署「踢保」獲不落案起訴。鍾健平其後在大埔太和路接受傳媒訪問時，被4名南亞裔男子以鐵通及雨傘襲擊手臂、背部嚴重受傷，到大埔那打素醫院治理。 鍾健平晚上在醫院外會見傳媒，指自己應該只是皮外傷，但認為香港人已不能活在免於恐懼當中，又指會自行組織民間刑事調查。

鍾健平受訪期間，遭4名南亞裔男子手持鐵通、雨傘攻擊，雙手嚴重受傷，需送院治理。（TMHK授權轉載）

鍾健平在醫院急症室外向傳媒展示在手、後頸及背部傷勢，條狀的傷痕清晰可見。他指，自己仍須留在醫院接受檢查，包括電腦掃描等。

他簡述事發經過，指今日下午3時按警方要求到大埔警署報到，但離開自己在元朗的家時，已發現有數名中國籍男子尾隨，他更改路線後成功甩開跟隨的男子。至下午在警署「踢保」完成手續無條件釋放後，應約與一名警署外等候的記者在警署附近接受訪問。

訪問期間，鍾健平發現有4名南亞裔男子，一個站前、三個站後地向他施襲，他隨即蹲下並以雙手保護頭部，因此手部的傷勢較多，「頭只中了一棍。」在場記者曾喝止，但仍有一名男子未有停止施襲，鍾試圖制服該名兇徒但力量不足，其後被其掙脫。他之後報警，待救護車到場。

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鍾健平強調「我好好、未死得」，指自己只是皮外傷，但認為港人已不能活在免於恐懼當中，又呼籲認識南亞裔朋友的港人，勸喻他們勿再收錢行兇，這些行為對港人無用。

他形容今次是「槍打出頭鳥」，有組織有預謀的行為，對策動襲擊的人予最強烈的譴責，但他同意譴責無用，「如果譴責有用我譴責到今晚十二點都得」，他希望大家站出來向暴力說不。

鍾：上救護車時有警員在笑

鍾健平透露，他受訪的地點與大埔警署僅距約百米，惟他走到警署附近登上救護車時，有休班探員「好開心咁笑、廿米外都聽到」。他指今次案件由大埔警區第十隊刑事偵緝探員負責，但報案後將不會再依靠警隊，而是會展開民間刑事調查，詳情稍後公布。

他認為今次施襲與自己申請7月27日「光復元朗」活動絕對有關，強調非個別事件，眾多公共活動的申請人均受到不同程度的恐嚇及攻擊。他又指，本來一眾遊行集會發起人計劃待8月31日過後開聯合記者會交代事件，但他本人今日已遭遇襲擊，促請在背後策劃襲擊場的人士停止這些動作。