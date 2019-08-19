【光復元朗】申遊行後被中國籍男子跟蹤　鍾健平：對方不諳本地話

「北區水貨客關注組」召集人、「光復上水」遊行申請人梁金成昨於沙田城門河畔疑被4至5名男子伏擊圍毆。 「光復元朗」遊行申請人鍾健平事發後趕赴沙田威爾斯親王醫院探望梁，他今日（19日）指，不滿警方事發後上門將梁帶返警署，妨礙傷者休息，又透露自己亦有被陌生人跟蹤，當中包括中國籍男子。

梁金成於沙田城門河畔疑被4至5名男子伏擊圍毆。（鍾健平提供）

鍾今日（19日）出席節目後向傳媒透露，梁金成在醫院徹夜未眠，身體狀況不宜出院，但梁為使家人安心自動要求出院。

鍾指，警方在今日下午約1時50分「上門夾咗梁金成返警署」，他未清楚到底是拘捕還是請梁協助調查，認為警方自梁遇襲後一直妨礙傷者休息，「到底有冇做好自己工作？」他表示自己完成工作後會聯同律師往沙田警署協助梁金成。

鍾健平表示，自申請元朗光復行動後一直被陌生人跟蹤，包括有懷疑政府人員，「香港人我反而安心，相信他們只是進行職責」。鍾又稱跟蹤者另包括中國籍男子，他曾經上前與該男子對質，惟對方表示不諳本地語言或英語。

鍾稱有能力保護自己，不擔心受傷，認為類似情況曾經在南韓或新加坡發生，呼籲港人面對暴力要「企硬」，只需講道理及做自己應做的事，「以武止暴」不是合適做法。