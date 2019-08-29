【逃犯條例】林鄭月娥爆抗拒成立獨調會　警：對監警會有信心

特首林鄭月娥星期一（26日）與青年閉門會面，有出席者引述林鄭會上稱，不成立獨立調查委員會（COI）是因部分警察抗拒。警方今日（29日）下午4時舉行例行記者會，警察公共關係科總警司謝振中在會上回應指，監警會已就過去兩個多月發生的社會事件作審視，並會在6個月內提交首份報告，警方有信心在現有監警會條例下，處理相關指控及投訴。

警察公共關係科總警司謝振中稱有信心在現有監警會條例下，處理相關指控及投訴。（孔繁栩攝）

港島總區指揮官郭柏聰、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及牌照課署理警司葉靜文今日（29日）會見傳媒。

被問及社會上均有對示威者打警長，又或警方打示威者的指控，警方會否認同有必要成立獨立調查委員會。謝振中表示，示威者於使用暴力時，警方會使用適當的武力制止示威者，惟就警方使用過份武力的指控，在現有監警會的機制下，已接收到相關投訴。

警成立特別調查隊「以第三者身份」處理投訴

謝振中表示現時在處理過去兩個月的投訴或不同意見方面，警方及監警會早前已分別曾表明設有機制。警方成立特別調查隊，成員由過去無直接參與過行動的警員所組成，所以他們是以第三者身份作調查，而相關的調查報告，亦會交予監警會作出審核。

另外，監警會亦已設立小組審視整體事件，當中包括兩個多月關於警方的程序及常規，監警會亦曾表示會在六個月內提交報告，並對相關事件作評估和建議。據謝振中了解，監警會對現階段的工作，並無設置時限，監警會亦會邀請外國專家就整個事件提供意見和看法。他稱在現有監警會的框架和條例下，警方有信心現行機制，以及監警會條例，是能夠處理近兩個月的指控和投訴。