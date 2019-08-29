【岑子杰遇襲】事發餐廳負責人：非華裔施襲者　向岑頭部攻擊

民陣召集人岑子杰及其友人今日（29日）於佐敦德興街的餐廳內被人以鐵通及壘球棒襲撃。事後有警員到場調查，並在餐廳內進行套取指模等調查工作。 涉事餐廳負責人引述在場職員稱，當時岑子杰被兩名蒙面人施襲，估計為南亞人，並主要向岑子杰的頭部施襲。她又指，警方已撿走閉路電視調查，因為餐廳無備份，無法公開事發時的片段予傳媒。

岑子杰遇襲，有警員在事發餐廳內調查，套取指紋。（張嘉敏攝）

現場警員約於下午6時離開涉事餐廳，途中曾掃取指模及取走證物，亦有鑑證科人員到場。根據現場警員所指，當時岑子杰一行五人於涉事餐廳食飯，突然有人手持鐵通及壘球棒闖入，向其施襲約十至二十秒，其後逃離餐廳並登上一輛私家車、往佐敦道方向離去。

涉事餐廳負責人黃太太稱，警方從餐廳取走閉路電視取證，而由於事發突然店員未有拍攝照片。她稱根據當時在場餐廳員工指，事發於下午1時05分，當時岑子杰與友人進食已有一段時間，突然有兩名蒙面人闖進，並向岑子杰施襲。她引述店員稱施襲者非本地人，估計為南亞人，他們主要向岑子杰的頭部施襲，其後岑的友人以手臂阻擋。黃太太稱，連岑子杰坐的枱面亦有破爛。她續稱，岑子杰不是餐廳熟客，過往亦未有到過餐廳用膳。

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民陣召集人岑子杰於今日中午12點50分，於餐廳午膳時被兩名手持鐵通及棍球棒的蒙面男子襲擊，其友人上前嘗試阻擋時受傷，其左臂有瘀傷及腫起。