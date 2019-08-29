【岑子杰遇襲】遊行集會召集人憂暴力持續　劉頴匡：或陸續有來

修例風波尚未平息，民陣召集人岑子杰今早（29日）被兩名手持鐵通及棒球棍的蒙面男子襲擊，友人當場保護他遭棍毆須送院治理，岑子杰則已前往警署落口供。 襲擊事件令其他的遊行集會申請人亦在被襲的陰霾下，負責申請九龍遊行及遮打集會召集人劉頴匡直言，過去曾收到不少消息，指施擊可能會「陸續有來」。但他說，即使暴力事件令一眾「搞手」消失，只會激發更多人用其他方式號召其他活動，難以讓遊行集會停止，更形容這是「天真想法」。

岑子杰今早在佐敦與反對者對話後，被兩名手持鐵通及棒球棍的蒙面男子襲擊，友人為保護他而受傷。（梁鵬威攝）

事實上，在過去多日修例風波中，曾有遊行申請人受威嚇。九龍遊行及遮打集會召集人劉頴匡曾收到恐嚇信息，其住所門外於本月更曾遭淋紅油。而「光復上水」遊行申請人梁金成，本月深夜亦曾疑遭人用藤條毆打，並遭警告「唔好搞事」。

劉穎匡指出，若施襲者認為只要向攻擊召集人就能停止遊行集會，這是天真的想法。（張浩維攝） 劉：以為攻擊召集人可停止遊行是「天真想法」 劉頴匡指出，現時武力威嚇不斷升級，譴責施暴者行為，稱不會向武力低頭。他說，過去曾聽到不少有關消息，指攻擊可能會「陸續有來」，更有人向他表示早前對梁金成的襲擊只屬「小事」。他說：「坦白講，𠵱段時間我都聽到好多消息，有好多人計劃緊對有份籌備活動嘅人不利。」 他直言，若施襲者認為只要向攻擊召集人就能停止遊行集會，是天真的想法，因為即使一眾「搞手」消失、不再發起遊行，亦不代表社會可以變得安靜，「只會有更多人用其他方式號召其他活動，（屆時）更加難掌握、規模會更大。」

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