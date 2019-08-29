【岑子杰遇襲】街坊憶述食客驚慌跑走　事前有人在餐廳外逗留

民陣召集人岑子杰及其友人今日（29日）於佐敦德興街的餐廳內被人以鐵通及棍球棒襲撃，岑的友人受傷送院。事後有警員到場調查，並在餐廳內進行套取指紋、向餐廳職員查問等。 有附近商店店主稱事發時聽到有食客從餐廳跑出，並高呼「打人呀，打死人啊」，他又引述目擊事件的路人，稱事發前有穿著灰衣的男子於餐廳外逗留。

岑子杰遇襲，事發餐廳對面的大廈商場。（張嘉敏攝）

襲擊事件後，佐敦德興街現場有約20名警員在場調查。他們先於事發餐廳店外向餐廳員工問話，其後回到事發餐廳內套取杯內指模、拿取證物；而餐廳內有客人如常進食。

於對面商場開設鞋店的何先生，稱事發時正於店內工作，突然聽到店外有女士叫聲，一邊高呼「打人呀，打死人啊，」並通過商場跑離現場。他隨即朝店門外張望，但僅看到有兩個人影朝佐敦道方向跑走，而另一名相信是民陣支持者的女士衝入餐廳，並高呼「唔好打」。

岑子杰遇襲，有警員在事發餐廳內調查。（張嘉敏攝）

該名女士其後向他憶述當時情況，何先生引述稱，她於事發前發現一名身穿灰衣的男士，站於事發餐廳對面，「一路望住餐廳一路講電話。」而不久後便發生傷人事件。何先生稱自己於該區生活多時，未曾發生過類似事件，估計事件與近日的反修例示威活動有關，「呢頭先話搞緊831（遊行），轉頭就畀人打。」

至於涉事餐廳對面髮型店的當值員工，則稱事發時正替客人剪髮，故未有留心店外情況。但同樣稱聽到一名女士尖叫及往商場方向跑走。

岑子杰遇襲，有警員在事發餐廳內調查，套取指紋。（張嘉敏攝）

民陣召集人岑子杰於今日中午12點50分，於餐廳午膳時被兩名手持鐵通及棍球棒的蒙面男子襲擊，其友人上前嘗試阻擋時受傷，左臂有瘀傷及腫起，送院治療。