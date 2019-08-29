【逃犯條例】楊潤雄向家長發信促避免子女參與罷課或其他違法行為

9月初開會在即，修例風波仍未平息，多個中學學生組織以及大專組織發起開學罷課；教聯及教協早前則表明反對學生罷課，及中學生罷課並不合適。 教育局局長楊潤雄今(29日)向家長發信堅決反對罷課，促請家長避免子女參與危險或違法活動，並勸喻子女不要參與罷課，亦希望同學不會因政見而影響友誼或作出欺凌行為。

楊潤雄向家長發信促請家長避免子女參與罷課或其他違法行為。 （網上截圖）

楊潤雄表示，對於具爭議性的議題應是心平氣和、理性討論、互相尊重。 （網上截圖）

教育局局長楊潤雄今日（29日）向全港家長發信，重申政府堅決反對罷課的立場，並呼籲家長和教育局同心協力守護孩子。

楊潤雄表示，大家都共同期盼學生能在安全和平靜的環境中專心學習，對於具爭議性的議題應是心平氣和、理性討論、互相尊重，但近日部分人士採取激烈違法行動，情況令人憂慮。楊認為罷課必會影響自己和其他同學的正常學習，並不可取，促請家長勸喻兒女不要參與。

對於校園欺凌問題，楊認為同學持不同意見很正常，但不應因此而影響彼此友誼，甚至出現欺凌問題，因此呼籲家長多聆聽心聲，分享感受，和與學校溝通。楊亦反對任何人利用學校表達政治訴求，把未成年學童牽涉其中，破壞校園和諧。

楊亦請家長留意開學日交通情況，提醒子女注意安全。