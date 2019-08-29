【元朗黑夜】皇仁舊生會諮詢校友應否踢何君堯出會：屬嚴厲行動

7月21日晚元朗區有白衣人無差別襲擊西鐵元朗站市民，同一夜立法會議員何君堯被拍攝到向疑似施襲者鼓掌豎拇指，盛讚其為「英雄」，他其後解釋當晚是在襲擊前行經該處。何君堯的母校皇仁書院，有大批舊生及學生在報章刊登聯署，強烈譴責「暴徒」何君堯。 皇仁舊生會今日（29日）向所有會員發電郵，指超過2,500名學生及舊生透過簽名活動及各渠道所表達的意見清晰而明確；對於會否廢除何君堯會籍，舊生會表示要透過問卷諮詢會員，包括問及「是否同意成立特別調查委員會跟進相關行為和操守？」

有皇仁校友及舊生上月在《蘋果日報》刊登聯署，以「暴徒」形容校友何君堯。（資料圖片）

舊生會：史上從未將校友踢出會

皇仁舊生會表示，就「某舊生」的會籍問題，會按三大原則處理，包括終止會籍是嚴厲的紀律行動，相關憲章在歷史上從未動用，因此必須以嚴格的規定予以實踐；舊生會需公平公正地收集各會員意見；在自然公義下，相關人士應在任何紀律行動前獲發言的權利，舊生會亦會向其他案例，包括法庭案例參考。

舊生會會透過問卷諮詢會員，並提出四條問題：

你是否同意當有會員的行為和操守損害舊生會的名譽及利益時，執委會應啟動程序考慮取消其會籍？ 你是否同意成立特別調查委員會跟進相關行為和操守？ 如果上述程序及委員會裁定相關會員應被取消會籍的決定呈交至執委會，是否應該被通過？ 以及有否其他意見？

舊生會會長易永源表示，對近日社會氣氛感痛心，但仍然會與各委員同心協力管理舊生事務。

有網上流傳片段，顯示建制派立法會議員何君堯（左）在街上與多名白衣人握手。（網上片段）

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舊生會早前曾表示，執委會備悉很多會員要求考慮終止一名終身會員的會籍。根據《皇仁舊生會會憲》第8（1）（b）條，會員若行為不當或其操守可能損害皇仁舊生會的聲譽或利益，而經出席執委會會議的執委四分之三多數通過，其會籍即告終止。