【元朗黑夜】余若薇投訴何君堯　律師會：不公開調查進展及結果

7.21元朗發生白衣人無差別打人事件，網上流傳片段，建制派立法會議員、律師會前會長何君堯在街上與多名白衣人握手。公民黨前立法會議員余若薇早前向律師會投訴，指何君堯懷疑與毆打事件有關聯，涉嫌違反《律師執業規則》。 律師會今日（22日）回覆，指決定將以投訴人的身份接手，並稱「由於所有專業調查均屬保密，舉報人將不會被告之調查進展及結果」。公民黨執委、律師黃鶴鳴表示，此舉會令律師會有角色衝突，亦會令公眾喪失知情權。 《香港01》現向律師會查詢。

律師會今發出通知，將以投訴人的身份接手由公眾人士（即「舉報人士」）提出的針對何君堯的投訴。

余若薇早前向律師會投訴，指何君堯懷疑與毆打事件有關聯，涉嫌違反《律師執業規則》。律師會隨後證實已接個案，正嚴正檢視有關投訴。

律師會今發出通知，指律師會經審查後，將以投訴人的身份接手由公眾人士（即「舉報人士」）提出的針對何君堯的投訴，並表示「由於所有專業調查均屬保密，舉報人將不會被告之調查進展及結果」。

余若薇早前向律師會投訴，指何君堯律師懷疑與毆打事件有關聯，涉嫌違反《律師執業規則》。（網上截圖）

黃鶴鳴指，以往律師會只會處理投訴，而較少越俎代庖成為投訴人，因為律師會既作為監管機構，又作為投訴人，會令人感到有角色衝突，而且因投訴屬具名，律師會毋須接手，此舉會令律師會處於尷尬地位。

另外，他又指律師會以往會向投訴人交代處理投訴結果，今次決定不公開，質疑不符慣例，「令人擔心是否唔想話畀人聽」，加上何君堯屬公眾人物，社會對其言行有期望，亦會影響社會對律師的觀感，故認為律師會有責任交代結果。