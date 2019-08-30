【逃犯條例】多個殘疾人士組織斥港鐵封站致出行不便　促停止封站

反修例示威活動持續多月，港鐵本月24及25日因應觀塘遊行及荃葵青遊行，一度關閉觀塘線、荃灣線及西鐵線多個車站，以及暫停列車服務。多個殘疾人士組織今日（30日）發表公開聲明，指港鐵封站令殘疾人士不便出行，直接剝削其日常生活及政治活動參與的權利，促請港鐵停止有關安排或預留至少3小時通知公眾並提供接駁巴士。

港鐵因應8月25日的荃葵青遊行，暫停荃灣線荃灣站、葵芳站及西鐵線荃灣西站的列車服務。（資料圖片／歐嘉樂攝）

輕度智障權益關注組、香港肌健協會及香港小腦萎縮症協會等9個殘疾人士組織，今日聯署公開聲明，並去信運輸及房屋局局長陳帆、港鐵主席歐陽伯權及警務處處長盧偉聽，就港鐵近日因反修例示威活動，關閉不同港鐵車站予以反對。

聲明提及，港鐵於8月23日經已取得法庭的臨時禁制令，涉及禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網絡的車站及列車使用，範圍涵蓋重鐵、輕鐵及高鐵西九龍車站。惟在8月24日及25日，港鐵先後暫停觀塘線彩虹至調景嶺七個車站的列車服務、關閉九龍灣至藍田站；以及暫停荃灣站、葵芳站及荃灣西站列車服務。

多個殘疾人士聯署公開聲明，指港鐵暫停列車服務及封站安排，剝削殘疾人士日常生活及參與政治活動的權利。（資料圖片）

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聲明表示，上述安排嚴重影響殘疾人士出行，且封站更令他們遇到地區衝突期間，無法離開現場、置身危險中，斥港鐵在取得臨時禁制令的情況下，仍安排不善是直接剝削殘疾人士日常生活及參與政治活動的權利。

聲明提出三點要求，包括港鐵須停止封站或暫停列車服務措施；就車務變更安排，要預留至少三小時通知公眾；以及車務運作倘影響，須安排接駁巴士、無障礙接載服務等，為殘疾人士提供替代交通選擇方案。