【逃犯條例】社福界提3大訴求保障工作安全　求與社署署長對話

反送中社福聯合陣線今日（30日）組織約50名社福界工作者到社署總部所在的胡忠大廈抗議，發言人楊先生代表陣線就反送中向社署提出3個訴求，包括為關注前線同工工作的保障，向警方釐清社工為未成年被捕人士需提供支援及為受影響社區提供災後支援。 其中1名前線社工李先生提及至今有12位前線社工於示威現場執勤時，被警方以阻差辦公或參與非法集結罪名控告，在審問是亦受到不公平對待，如侮辱性的搜查及在冷氣很強的房間內，警員特地喝熱咖啡等。他不理解社工只是進行人道工作，為什麼要受到這種對待。

社署總社會工作主任關婉玉女士到場於在場人士溝通。（王珮殷攝）

反送中社福聯合陣線今日（30日）於網上召集社福界工作者到胡忠大廈示威，要求社署保障前線社工於前線提供支援。發言人陳先生表示有12個前線社工於工作時被捕，現正面對荒謬的指控。另外，要求社署向警方交涉，促請警方尊重社工於現場，為未成年被捕人士提供即時支援。最後，促請警方通知在提供社區服務的地方釋放催淚彈，為社區提供災後支援，如為長者小孩提供健康檢查，進行社區衛生評估等。於每個區設立小組，量度社區最新的需要，並提供具體適切的措施。

李先生希望警方尊重社工於前線工作，不應受無理對待。（王珮殷攝）

前線社工工作缺乏保障 希望社署提供支援

擔任社工20年的李先生指自己沒有膽量站到前線支援，但仍留在二三線提供支援工作。在尖沙咀811衝突中，有貨車急速轉向示威者的路障，有一輛私家車隨後以為能夠通車。車主以普通話跟他說：「我有這個權利（去行車）」，但在場社工因危險，而勸喻他從另外的路徑離開。最後私家車掉頭離開時，李先生亦被示威者罵得狗血淋頭，但身為社工，他指自己仍會為不同人士提供支援工作，不只是為示威者提供支援。

李先生又指出，在西環現場工作時，警方突然宣布他所在的地方是警方防線，警告後3秒便施放催淚彈。他當時身在地鐵站，便在後勤地方立刻向在場路過的途人派發N95口罩及眼罩。他重申社工在現場工作並未有錯，希望社工不用面對無理的逮捕。