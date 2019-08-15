【警方記者會】員佐會書面引用「曱甴」　警回應：不理想不禮貌

「反送中」修例風波自6月起蔓延至今。本月初起，開始流傳以曱甴（蟑螂）指代常以黑色裝束示人的反修例示威者，警察隊員佐級協會更於本月4 日，透過書面形容示威者「與蟑螂無異」。警方於今（15日）天下午4時的例行記者會上，首次回應有關論述，指該種說法並不理想、不禮貌。

以曱甴（蟑螂）指稱反對修訂逃犯條例示威者的方式，近月在各大社交媒體及社交場合中廣為流傳，於示威現場更能經常聽到。而警察隊員佐級協會於本月4日，曾以「強力譴責（八月三日）暴力及破壞社會安寧」為題發出聲明，指責示威者於遊行後不按原定路線四散及轉移到其他地方集結，並「暴力」衝擊多區的警署及追打警務人員。文中以「人見人憎」、「害怕曝光」、「蟑螂無異」等方式形容示威者，並於文末處以「蟑螂們，請收手吧！」作結。

警察公共關係科高級警司江永祥，今日下午回應記者提問，警方會於甚麼情況下會以曱甴來形容市民。江永祥回答指，為確保警民之間的關係良好，雙方的互相尊重十分重要，曱甴一詞在與人溝通時並不是一個理想的字眼，令受眾感覺到不禮貌。指明白過程中警民雙方疲累或壓力大，惟「相嗌唔好口」，希望大家在言語上減少衝突，以緩和日後的示威活動中的氣氛。