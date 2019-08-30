【逃犯條例】入境事務助理員、海關督察涉示威被捕　部門勒令停職

反修訂《逃犯條例》風波至今，示威衝突不斷，有逾900人因而被捕。據了解，被捕人士中有紀律部隊成員，近期有一名入境事務助理員及一名海關督察，在不同示威事件中被捕，近日均被部門勒令停職。 入境處回覆查詢指，鑒於案件仍在警方調查中，處方不作評論。海關回覆查詢指，不作評論。

▼825荃葵青遊行▼

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一名姓鄧的入境事務助理員於8月25日在荃灣永順街被拘捕，警方指當時在該處共拘捕10男2女，涉嫌藏有攻擊性武器，案件交由新界南總區重案組第三隊跟進。據了解，該名姓鄧的入境事務助理員已獲保釋，但有內部通告顯示，根據《公務人員（管理）命令》，他由28日（周三）起被勒令停職。

另外有消息指，於8.11晚上的沙田快閃示威後，有一名姓李的海關督察被警方拘捕。有消息指，他當時只是落樓表示不滿警方發射多枚催淚彈影響民居，在無被要求落口供下獲釋。不過他昨（29日）起亦被停職，就其被捕一事，《香港01》已向警方查詢。

入境處、海關︰不作評論

入境處回覆查詢指，鑒於案件仍在警方調查中，處方不作評論。發言人稱一向十分重視員工的行為操守，如發現任何人員有違法或不當行為，一定會依法及既定程序嚴肅處理，並全力配合有關執法機關的調查。

海關回覆查詢指，對所查詢事宜不作評論；部門有既定指引規管員工品行及紀律，一向對人員操守及誠信有嚴格要求，如發現有人員涉及違法或違規行為，會嚴肅跟進。

對部門聲譽有影響 都會先被停職

據了解，如部門有職員被正式檢控，在獲得警方通知後，部門會按罪行性質處理；如涉及嚴重罪行行為或對部門聲譽有影響，即使案件仍處於保釋候查的調查階段，都會被下令停職。有消息指，由於事關同屬紀律部隊的警隊，故管理層決定以停職方式處理。