【港鐵禁制令】港鐵譴責逃票及破壞閘機示威者　警告或違反禁制令

反對修訂《逃犯條例》風波仍在持續，港鐵亦捲入其中，今日獲法庭批准延長臨時禁制令，當中包括禁止任何人在港鐵站內使用任何威脅的語言、鬧事或行為不檢。在近期多次遊行後的警民衝突後，常有示威者無買車票或嘟八達通入閘，又或有示威者干擾及破壞閘機，並鼓勵其他人士在未有繳付車費的情況下乘車。港鐵今日（30日）表示，對這些不負責任行為表示遺憾，譴責逃票者及破壞者，並指此等行為可能違反禁制令，重申會與警方保持溝通，有需要時會報警尋求協助。

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港鐵重申會隨時封站及列車飛站

港鐵今日（30日）獲得法庭延長臨時禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾鐵路網絡（重鐵及輕鐵）車站及列車，以及高鐵香港西九龍站的正常使用、損壞任何財產或列車，以及在任何港鐵站內使用任何威脅的語言、鬧事或行為不檢，以及在禁制令中列明的情況下，妨礙或干擾任何港鐵職員。

港鐵稱，會繼續因應風險評估結果，審慎地考慮在公眾活動前對車站和列車運作作出調整，包括預先關閉車站及列車不停個別車站；即使維持相關車站及列車服務，若發生打鬥、破壞、其他暴力或大規模違反港鐵附例行為，而可能引致高風險或緊急情況出現，會嚴重影響乘客和員工的安全，來往相關車站的列車服務有可能會即時停止，而車站亦有可能在短時間內通知或未能作事先通知的情況下關閉。如有需要，警方有可能進入車站採取適當的執法行動。

近期多次有示威者針對港鐵車站進行破壞，包括堵塞入閘機，港鐵指這會違反禁制令。（資料圖片）

無付車費跳閘乘車違反附例

港鐵指出，在近期多次公眾活動及期間，均有大量人士跳過出入閘機，並在未有繳付車費的情況下乘車。港鐵強調，根據港鐵附例，乘客在乘搭列車時必須持有有效車票，違例者可被徵收附加費，亦可能會被檢控。

港鐵亦表示，部分人士甚至惡意干擾及破壞閘機，並鼓勵其他人士在未有繳付車費的情況下乘車，由於逃票者人數眾多，即使有額外人手，港鐵職員在執行工作時仍然面對重重困難。港鐵稱對這些不負責任的行為表示遺憾，並對逃票者及破壞者予以譴責。

港鐵指上述行為可能違反禁制令，明言會與警方保持溝通，有需要時會報警尋求協助。