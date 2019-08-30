【逃犯條例】警方禁9.2跨界別尖沙咀罷工集會　主辦方︰已提上訴

繼本月5日「三罷」後，有全港最少21個行業人員聯署的跨界別聯合聲明，計劃於9月2日及3日發起罷工及罷工集會，要求政府回應民間五大訴求。不過主辦方今晚（30日）表示，已收到警方已就9.2的尖沙咀集會發出「禁止公眾集會通知書」。申請人晚上會見傳媒時表示「極度遺憾」，已提出上訴。據該份通知書，警方以6項原因拒絕有關集會申請，包括警方有理由相信尖沙咀警署會再被衝擊等。 一位籌備小組代表指，若尖沙咀集會上訴失敗，會繼續尋求最合適的方法，不限於申請其他場地或其他方法。

+ 2

9293跨界別罷工籌備小組的代表就9.2在九龍區、港島兩區集會及9.3在港島的集會事宜見傳媒，職工盟幹事鄧先生為9.2九龍區集會的申請人，他指，由8月24日起向警方申請，28日曾開會， 他認為以梳士巴利花園作為集會地點合適，包括過往曾作遊行起點，有先例可循，惟今日收到警方反對通知書。至於另一區的集會申請尚待批核。

6項原因不批准9.2尖沙咀集會

警方就9月2日的尖沙咀集會發出「禁止公眾集會通知書」，以6項原因拒絕有關集會申請，包括6月起多個集會結束後一帶都有堵路事件，及有多人受傷，多區警署及政府建築物成為衝擊目標，包括尖沙咀警署於8月內5次受嚴重衝擊，警方有理由相信類似情況會再次發生。

其他原因，包括尖沙咀區日夜都有大量流動人口及遊客，如發生暴力或縱火事件會危險人身及財產安全，又指料會如以往元朗、荃灣、北角般與不同政見人士發生「暴力肢體衝突」。

於梳士巴利花園需先得康文署批准

警方並指擬舉行地點是梳士巴利花園，是該區的緊急車輛通道，由康文署管理，但申請人未得到康文署批准；而花園對出的梳士巴利道及彌敦道連接九龍西主要幹道，如有大範圍堵路及嚴重事故，會影響警方及消防救護的緊急服務。

警方稱基於近期在集會完結後的嚴重衝突，以及社會不穩氣氛，經審慎評估後，就「參與者可能進行的激進行為」已不在申請人控制範圍內，反對有關集會。

申請代表︰集會與否 罷工依然

鄧先生批評警方的理由是「荒謬」及「放諸四海皆準」，指「究竟香港有邊個地方唔係商戶林立呢？邊個地方唔係好多交通主要幹道？」質疑如交通不便又如何舉行集會，認為警方反對是踐踏《基本法》所賦予的集會權利。

一位籌備小組代表指，若尖沙咀上訴失敗，會繼續尋求最合適的方法，不限於去申請其他場地或其他方法，以及若另一區集會申報被拒，他們重申無論最後有無集會，罷工都是依然會進行。

反修例運動持續兩個多月，爭議未有平息跡象，近日有多個集會遊行申請被拒絕。由全港最少21個行業人員聯署的跨界別聯合聲明，計劃於9月2日及3日發起罷工及罷工集會，要求政府回應民間五大訴求。原計劃於9月2日兩區集會，於下午1時30分在梳士巴利花園及添馬公園舉行，9月3日集會則於下午1時30分在遮打花園進行，由職工盟代為向警方申請不反對通知書。