【8.31遊行】警方嚴厲譴責激進示威者縱火　指嚴重威脅人身安全

今日（31日）是人大作出「8.31決定」五周年，再爆激烈警民衝突，有激進示威者在灣仔軒尼詩道警察總部附近堆起雜物並點燃。警方今日至目前並發出6條新聞稿，至今晚7時半，嚴厲譴責激進暴力示威者縱火、破壞公物、掘磚及架起路障，嚴重威脅市民和在場人士的人身安全，警方警告示威者立即停止違法行為。而較早時，警方於7時01分已曾發稿「嚴厲譴責示威者破壞社會安寧」，警方會繼續在金鐘一帶進行驅散行動。

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示威者焚燒水馬 警斥破壞社會安寧

於7時01分，警方指，下午約5時30分，有激進示威者參與非法集結，堵塞各大主要幹道，嚴重阻塞交通。暴力示威者分別向政府總部，立法會大樓和警察總部不停投擲腐蝕性液體彈和汽油彈，更蓄意焚燒水馬，嚴重威脅現場人士的人身安全，破壞社會安寧。警方嚴厲譴責激進示威者的暴力行為。警方要求激進暴力示威者停止違法行為，立即離開，警方會繼續在金鐘一帶進行驅散行動。

至7時30分，警方再發新聞稿指，有激進暴力示威者於軒尼詩道警察總部附近縱火、破壞公物、掘磚及架起路障，嚴重威脅市民和在場人士的人身安全，警方警告示威者立即停止違法行為。警方對示威者一切暴力行為，予以嚴厲譴責。