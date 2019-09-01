【8.31遊行】港鐵：警方聯絡機制發揮作用　五線停駛「逼不得已」

昨日（8月31日）是人大就普選行政長官「831決定」五周年，加上修訂《逃犯條例》爭議，一場宗教集會最後演變成遍及港九新界、地上地下的警民衝突，水炮車和汽油彈在多處交戰，警方和示威者在港鐵站激戰；其中警方攻入太子站的拘捕行動受到非議。 港鐵車務總監劉天成今日（9月1 日）向車務處同事發信指，昨天示威活動並沒有預先通知路線，示威者行動方向難以預計，當發覺不能在安全情況下提供服務，便作出車務調動或關閉車站的決定；他又指，昨日情況車務團隊與警方聯絡機制發揮作用，在港鐵報警求助後，警方盡快到場處理。

危害鐵路安全可能構成嚴重罪行 港鐵會嚴肅處理

劉天成指，縱使禁制令仍然生效，昨天(8月31日)多個車站仍被前所未有的大肆破壞，除了毀壞車站大堂設施外，干擾車站控制室，更有人破壞月台幕門，將物件拋進行車路軌；港鐵對此等不負責任並有可能引致嚴重事故的惡意行為，予以最嚴厲的譴責。同時，危害鐵路安全可能構成嚴重罪行，港鐵會嚴肅處理；而這些行為亦嚴重威脅同事和乘客的人身安全，港鐵感到憤怒及表示極度遺憾，並已即時向警方尋求協助。

他指，就昨天的情況，車務團隊與警方的聯絡機制發揮了作用；在報警求助後，警方盡快到場處理；港鐵會繼續與相關部門進行風險評估及審視車務應變措施，以確保鐵路運作暢順以及同事和乘客的安全。

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劉天成亦有談及，決定列車應否不停某些車站甚至需要關閉車站的情況，他指，昨日在考慮到車站的突發情況後，為安全起見，先後決定關閉部分車站，更於晚上11時許，在逼不得已的情況下提早停止5條鐵路綫，包括觀塘綫、荃灣綫、將軍澳綫、港島綫及南港島綫的運作。

而由於車站遭受破壞，基於安全考慮，港鐵需要調整今天的列車服務，並且在清晨宣布暫時關閉旺角站、太子站及九龍灣站。

他最後指，港鐵職員昨天在突發情況下遇到極大困難，而在關閉車站及調整車務運作時亦面對多方壓力；感謝各位職員在面對這嚴峻挑戰時，仍能秉持專業精神、堅守崗位、用心謹慎。劉天成指，他和管理團隊會與所有同事繼續並肩作戰。