【逃犯條例】何柱國斥官員「怕事」「發夢」　現時毋須《緊急法》

《逃犯條例》修訂引發的政治風波，昨日（8月31日）再次引發激烈衝突。全國政協委員、星島新聞集團主席何柱國今日（1日）在無綫電視節目《講清講楚》中表示，示威者的目的不再是反修例，而是有人想將事件轉變成「革命」，對抗中國、推翻政權，是「奪權行為」。 何柱國認為，香港現行法律仍能處理，現時毋須動用《緊急法》。他又批評：「香港官員唔好再發夢……係嗰班人（官員）怕事唔去處理。」

何柱國認為，現時毋須動用《緊急法》。（資料圖片）

何柱國表示，示威者原本目的是反修例，但目前訴求已改變，而他同時認為，實際上五大訴求大部分已經回應。他認為，香港是法治社會，「拉1000人就1000人，2000人就2000人。」

何柱國認為，現時示威者的目的不再是反修例，而是有人想將事件轉變成「革命」，對抗中國、推翻政權，是「奪權行為」，呼籲港人「不要中美國、台灣的計。」他舉例稱，「光復香港，時代革命」不是香港的術語，呼籲港人不要被利用。

何柱國稱，年輕人「被邪教洗咗腦」，又指「大台」一定存在，物資裝備「億億聲」。他呼籲年輕示威者不要被人利用，「無收水嘅『茄哩啡』被人拉，我戥佢哋唔底。」

不論誰人上任特首 衝突都會繼續發生

被問及林鄭月娥是否應下台，何柱國續稱由於已變成奪權行為，不論誰人上任特首，衝突都會繼續發生；政府提出《逃犯條例》修訂初期，何表示自己曾提醒對方：「曾經同佢（林鄭月娥）講過，後果會好大。」主持人隨後問何，丫叉、汽油彈可如何「奪權」？何柱國反問：「點解唔可以？……佢亂吖嘛，佢傻吖嘛！」

至於是否需要動用《緊急法》處理局勢，何柱國認為，香港現行法律仍能處理，現時毋須動用《緊急法》，他又批評：「香港官員唔好再發夢……係嗰班人（官員）怕事唔去處理。」他又稱不擔心輿論管制，言論自由絕對沒有問題。