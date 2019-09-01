【罷課罷工】教評會：學校倘捲政治紛爭不利校風　不應接納罷課

持續多個月的反修例風波至今尚未平息，有學生計劃發起在開學日罷課。教育評議會（教評會）表示，面對校園以外的政治團體帶入的政治紛爭，將對營建淳樸校風及積極學習全然不利，故認為學校不應接納學生罷課及教師罷教。 教評會又指，學校不能讓外界政治宣傳刊物進入校內，又指除非得到家長及學校的批准，任何在學校的上課時間內，學生都不能擅自離校。

修例風波尚未平息，學界發起9月開學罷課。（資料圖片）

教育評議會指出，因應逃犯條例修訂事件，今年暑假出現社會動盪、人際撕裂等，故盼望暑假結束後，和平、友愛，相互幫助可由校園開始。

學校不應接納罷課、罷教

教評會又指，因著九月的開學、前綫的校長、教師、學生以及家長都各有預備。面對校園以外的政治團體帶入的政治紛爭，將導致不可避免的兩派角力，對營建淳樸校風及積極學習全然不利，故教評會認為，學校不應接納學生罷課、教師罷教。

教評會又指，學校在這政治紛爭期間，不能讓外界政治宣傳刊物進入校內，而除非得到家長及學校的批准，任何在學校的上課時間內，學生都不能擅自離校。

▼8.31衝突▼

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可為學生提供輔導

教評會又說，若校情難以完全拒絕少數學生堅持提出罷課要求，校方應先取得家長的同意。而學校亦可利用學習之名，安排學生在校內予以個人或集體輔導，並以聆聽及建立關係為主調。