【逃犯條例】梁美芬：暫緩撤回草案沒分別　社會分裂沒有贏家

修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議,反修例示威持續兩個多月仍未止息。經民聯立法會議員梁美芬今(1日)於港台節目《給香港的信》稱,香港是「處於僵局」,並指社會四分五裂後,沒有人會成為贏家,而香港最終會失去復原的機會。她稱歡迎政府成立溝通平台,亦提倡參考2011年倫敦騷亂後,英國政府成立的「騷亂社區和受害者小組」處理今次事件。

經民聯立法會議員梁美芬稱,示威若然持續,沒有人成為贏家。(資料圖片)

梁美芬形容現時香港是「處於僵局」,仇恨及憤慨彌漫支持或反對修例的市民,造成社會分裂,而沉默的大多數不敢發聲。她稱香港人珍重法治、文明、和平等獅子山精神,現時港人需要鼓起勇氣,原諒及擁抱社區中持有不同意見的人士。梁美芬促請她的政治對手重新考慮上述情況,並稱事情繼續發展,沒有人成為贏家,社會亦會四分五裂,香港最終會失去復原的機會,亦質問如果社會被仇恨及憤怒推至死胡同,是否值得。另外,梁美芬也認為政府要竭誠地檢討,並指許多人對政府的態度感到懊惱。但她則指不要因為政府而摧毀香港,並稱政府官員有任期限制,正如每個人都有壽命的限制一樣。

梁美芬稱,她看不到「暫緩」及「撤回」草案兩者有何分別,並指執著於字眼是無用(It is absolutely worthless to insist on that),又質疑香港現時內部的爭鬥乃至暴力的價值為何,更形容這是愚蠢的爭鬥(stupid fight)。她補充,政府已經多番明言草案已經壽終正寢,而特首林鄭月娥的公開發言亦會在政治上及法律上約束她,如果林鄭違反承諾,必然招致司法覆核的挑戰。梁美芬亦指,即使政府重新提交草案至立法會,她作為立法會議員亦不會同意通過此備受爭議的議案。

梁美芬稱她作為大律師,主張以調解而非訴訟的方式排紛解難,並指如果能夠達致超越檯面上訴求的調解,就能為香港帶來和平,因此歡迎政府設立溝通平台。她指要與示威者溝通前,要先區分和平及激進示威者,她相信大多數人都是支持示威者以和平手段表達訴求,而激進示威者只是佔少數。她表示,溝通平台開始時或會面對阻力,亦難以贏取公眾信任,但經過溝通後,會得出不同想法及結論。梁美芬提倡參考2011年倫敦騷亂後,英國政府成立的「騷亂社區和受害者小組」(riots communities and victims' panel), 她補充雖然該小組非法定調查單位,但特首依然能夠指令政府官員出席。