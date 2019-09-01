【9.1機場】機鐵入機場停駛　港鐵曾安排滯留乘客搭的士終走數

機場禁制令目前仍然生效，有網民發起今日（1日）下午1時起到機場的巴士站不斷重複排隊及乘車的動作，並呼籲駕車人士可在附近道路慢駛，以堵塞機場交通的方式，促政府回應民間五大訴求。下午一時半，港鐵宣布機場快綫香港站往博覽館站的列車服務暫停服務，即只可出不可入。在青衣站，有受阻乘客在與港鐵理論一個小時後，或港鐵安排的士離開，車費則由港鐵埋單。 然而，到了下午3時許，負責安排乘客搭乘免費的士的港鐵職員突然離開，留下十多個原本計劃到機場的乘客，仍不知如何前往就機場。

下午1時30分，港鐵因應政府及機管局的要求，以配合機場實施進出管制措施，香港站至機場的機場快線服務暫停，令機鐵線「有出無入」，大批計劃往機場的乘客，滯留在機鐵沿線車站。

有乘客原預計下午1時左右，從機場快線青衣站搭乘機鐵前往機場，但因機場快線停運受阻，在與港鐵職員理論一個多小時後，始獲港鐵方面安排的士離開，車費由港鐵支付。

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下午2時37分左右，車站由服務職員維持秩序。其後仍陸續有市民前往青衣站，準備去機場，但港鐵職員則叫他們去另一樓層自行搭的士離開。現場的港鐵職員隨後向仍等候免費的士的市民表示，的士大多已不願意前來接載市民往機場，呼籲他們自行去東涌乘巴士往目的地，現場市民一度鼓譟。有市民發現現場有操普通話旅客，便主動讓他們搭乘的士離開。

下午3時08分，原本負責安排乘客轉乘的士的港鐵職員已經離開，目前現場仍有十多名市民未獲安排。