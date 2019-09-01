【9.1機場】數百黑衣人東涌徒步　在場人士高呼：一齊行入機場

反對修訂《逃犯條例》風波引發多場示威行動，有網民發起今日於機場進行「機場交通壓力測試」，堵塞機場交通活動。今午約1時半，東涌巴士站機場巴士將不停機場站，現場有數百名示威者呼籲現場人直到噴水池位，及後正徒步前往機場。 有參與人士表示，原本欲乘地鐵到東涌再轉巴士到機場，惟巴士不停機場站，後來聽到有人高呼「一齊行人機場！」因此現時步行到機場，又認為大熱天時步行雖然辛苦，但「同行係一班香港人，大家互相勉勵！」

數百名黑衣人徒步前往機場。（賴雯心攝） 巴士不停機場站 數百名黑衣人徒步 今午約1時半，東涌巴士站現近百人龍，現場消息指，S1及S56機場巴士將不停機場站，只會駛至燃料庫，有站長表示，需要待警方通知才可重新開通機場站。現時有示威者及後呼籲在場人士到噴水池，目前數百名黑衣人正徒步由東涌巴士站，經過達東路，欲步行至機場，期間有人高呼「時代革命」等口號。 示威者約下午三時前已陸續到抵機場，並於機場高呼口號，又於暢達路機場巴士站位置設水馬路障。 至下午3時15分，大批防暴警察到路障位置；及後防暴警察一度推進至巴士總站，大批旅客及示威者爭相逃進準備開出的巴士，有乘客受驚哭泣。至下午3時半，示威者重新以垃圾桶等設置防線。