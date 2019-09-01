【9.1交通消息】龍運巴士：深宵NA線及N線提供有限度服務

昨日（8月31日）是人大就普選行政長官「831決定」五周年，加上修訂《逃犯條例》爭議示威衝突，多個港鐵站被破壞，包括深夜11時多，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，期間在車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，多人流血受傷。 港鐵今日凌晨預告，個別車站未必可以在今日（9月1日）早上重開，至今晨表示，修復工作仍在進行，當中太子、旺角及九龍灣站繼續關閉，即觀塘及荃灣兩線不停旺角站和太子站，觀塘線不停九龍灣站。因此需要在觀塘及荃灣兩線轉線乘客，須在油麻地站轉車。 另外，應港府及機管局要求，香港站往博覽館站的列車暫停服務；下午6時，港鐵宣布東涌綫亦全綫暫停服務。

【23:50】龍運巴士表示，因應機場及東涌的交通情況，以下路線作出相應安排。

深宵路線

所有NA線及N線提供有限度服務



日間路線

暫停服務

E32、E33、E33P、E34A、E34B、E41、

E42、S1、S64

改道行駛

E31、 E32A恢復有限度服務



E31線取消下列巴士站

往逸東：東涌纜車站、東薈城、裕東苑

往荃灣：東涌消防局、東涌纜車站、富東廣場、裕東苑



所有A線巴士服務陸續回復正常。

+ 17 + 16 + 15

【23:20】城巴表示因應道路情況，8條路線暫停服務，9條路線需改道行駛。

暫停路線：B5, E11, E11A, E22, E22A, E22C, E23, E23A

改道路線：A10, A11, A12, A20, A21, A22, A26, A29, A29P

【22:34】港鐵表示，工程人員檢查過機場快綫沿綫路軌情況，確認路軌上沒有外來物品，並與政府及機管局溝通後，機場快綫調整服務如下：

• 機場站往九龍/香港站，每10分鐘一班車 (博覽館站及青衣站繼續關閉)

• 往機場方向的機場快綫列車服務，仍然暫停

【22:20】城巴表示，因應道路情況，13條路線暫停服務，9條路線需改道行駛。

暫停路線：B5, E11, E11A, E21, E22, E22A, E22C, E23, E23A, S1, S52, S52A, S56

改道路線：A10, A11, A12, A20, A21, A22, A26, A29, A29P

+ 25 + 24 + 23

【21:20】龍運巴士表示，因應機場及東涌的交通情況，以下路線作出相應安排。

暫停服務

E32、E33、E33P、E34A、E34B、E41、

【19:30】城巴16條路線已暫停服務，7條路線需改道行駛。

暫停路線：A20, A26, B5, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E22C, E23, E23A, S1, S52, S52A, S56

改道路線：A10, A11, A12, A21, A22, A29, A29P

【18:20】港鐵指，由於多個車站設施遭破壞，迪士尼綫列車服務暫停。

【18:10】龍運巴士表示，因應機場的交通情況，龍運以下路線作相應安排

暫停服務：

所有E線、S1、S64

改道行駛：

部分A線巴士服務陸續回復正常

【18:03】港鐵表示，由於青衣站亦被人惡意破壞，危及乘客及員工安全，為安全起見，車站需要暫停服務，東涌綫服務亦需全綫暫停服務。

【18:00】機管局指，現時往來香港國際機場的交通仍嚴重受阻，機場快綫暫停服務。而通往機場的道路受阻塞，巴士則現正逐步恢復服務，部分往市區的巴士已開始提供有限度服務。在機場交通回復正常前，旅客請留意進一步公布及聯絡航空公司。機場管理局現正跟相關機構合力令機場的交通盡快回復正常，並將即時公布相關消息。

+ 10 + 9 + 8

【17:44】港鐵公布，由於東涌站受到大規模破壞，為保障乘客及車站員工安全，東涌站即時暫停服務，東涌綫列車不會前往東涌站，只行走香港至欣澳站；港鐵指，東涌站需要疏散乘客，請乘客不要前往東涌站。

【17:15】城巴所有E線及S線已暫停服務，部份仍有服務的A線巴士需改道行駛及不入機場客運大樓。

暫停服務路線包括：E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E22C, E23, E23A, A10, A12, A20, A26, A29P, S1, S52, S52A, S56

改道路線包括：A11, A21, A22, A29，以港珠澳大橋香港口岸作總站

【16:27】港鐵表示，由於有人闖入機場快綫近機場站的路軌範圍，影響列車服務，為安全起見，機場快綫往香港方向的列車需要暫停服務。

+ 9 + 8 + 7

【16:10】港鐵表示，觀塘綫九龍灣站設施昨天被破壞，經過清理及修復後，於下午約四時十分可恢復啟用，列車亦可恢復在該車站接載乘客。至於太子站及旺角站，仍然需要關閉。

【15:30】龍運指，因應機場的交通情況，龍運公布暫停S1、S64服務；A線不經一號客運大樓、二號客運大樓、機場地面運輸中心，所有A線加停港珠澳大橋香港口岸。

E32、E33、E33P、E34A、E34B、E41、E42不停以下各站：

往機場方向

1.東涌消防局

2.東堤灣畔

3. 赤鱲角南路

4. 暢連路

5. 機場一號/二號客運大樓

6. 暢達路

7. 富豪機場酒店

8. 機場地面運輸中心

9. 機場博覽館站

往新界方向

1. 機場博覽館

1. 機場地面運輸中心

2. 赤鱲角南路

3. 東涌纜車站

4. 東薈城/富東廣場

5. 裕東苑

【15:26】因應政府及機管局的要求，以配合機場實施進出管制措施，東涌綫列車服務調整至15分鐘一班車。

+ 9 + 8 + 7

【15:12】城巴3條路線暫停服務，包括：S1, S52, S56；15條路線需改道行駛，包括：A10, A11, A20, A21, A22, A26, A29, A29P, E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A。

【14:45】港鐵表示，博覽館站關閉，往香港方向的機場快綫列車, 只行走機場、青衣、九龍及香港站

【13:50】新巴、城巴暫停S1、S52及S56線

另外，E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A有改路安排，往機場/博覽館方向，改經暢連路、暢航路路後返回原線；取消，「一號及二號客運大樓, 暢達路」；「暢達路」；「富豪機場酒店, 暢達路」巴士站；以「機場(1號客運大樓) 」為替代巴士站。

+ 9 + 8 + 7

【13:30】港鐵宣布，因應政府及機管局的要求，機場快綫香港站往博覽館站的列車服務，暫停服務；博覽館站往香港站的列車服務，每10分鐘一班；而香港站及九龍站的市區預辦登機服務亦會暫停服務。

【12:00】港鐵宣布因應政府及機管局的要求，機場快綫香港站往博覽館站的列車服務，每20分鐘一班；博覽館站往香港站的列車服務，每10分鐘一班；而香港站及九龍站的市區預辦登機服務，會於航班起飛前120分鐘截止。

【11:00】機管局表示，一號停車場現已關閉，旅客請使用公共交通工具前往機場。

+ 3 + 2

▼港鐵向傳媒提供多個車站被破壞的相片▼

+ 4 + 3 + 2

另外，九巴和新巴城巴表示，所有路線已恢復服務，並按照原有行車路線行駛。

▼831太子站內警方拘捕時發生嚴重衝突▼