【9.1機場】機鐵癱瘓　順東路堵路　旅客拖篋徒步入機場

9.1塞爆機場行動，示威者遇防暴警推進，不少人撤回東涌，其間有人以路障堵塞接連機場島赤鱲角南路的順東路迴旋處，令往來東涌、機場的其中一條馬路癱瘓。採訪車本來打算前往機場採訪，亦在順東路停滯不前逾40分鐘，只到東堤灣畔便必須下車。由於入機場方向的機場快綫列車暫停服務，加上入機場的馬路被堵塞，前往機場的陸路、鐵路癱瘓，有旅客必須拖篋徒步入機場趕搭飛機。

示威者以路障堵塞順東路。(鄧詠中攝)

現場所見，下午4時，不少示威者經赤鱲魚南路的行人路及馬路走往東涌方向，赤鱲魚南路來回線方向未見有車輛行駛。示威者在順東路迴旋處以鐵欄杆及水馬做路障，並有示威者向東涌海濱路方向前進。受示威者堵路影響，順東路往機場方向交通嚴重受阻，大輛巴士、旅遊巴、私家車停滯不前，採訪車亦在東堤灣畔前塞近40分鐘無法前行，記者需要下車步行到順東路迴旋處。

旅客拖篋徒步入機場

有不少旅客因為要趕飛機，拖行李篋行車徒步經赤鱲角南路前往機場。一名準備乘飛機回泰國的中年婦人指，由東涌站步行往機場，「當做運動，唔辛苦」，有年輕人更為她一度抬行李，對於交通受阻表示理解。

一名內地來港的中年婦人，與家人原定晚上約7時乘飛機前往泰國曼谷，已因應示威活動而已提早岀門，惟因機鐵停駛，只好徒步由東涌站步行往機場。

有市民原欲乘晚上約8時航班往澳洲，已提早約4小時岀門，剛由東涌站下車，徒行前往機場。對於機鐵停行，他表示﹕「唔表態」。

國泰外籍董事逆線行車圖穿路障 與記者碰撞致歉

國泰外籍董事的座駕亦在車流中無法前行，他一度駕車在順東路迴旋處逆線行車，並撞開路障，其間因事與記者發生碰撞，其後道歉，他向記者表示當時嘗試穿過路障前往機場﹕「It's very frustrating trying to get through.Thank you very much. Apology for touching.（要通往路障令人困擾，謝謝你，抱歉剛才觸碰你。）」而記者亦向他拍肩示意理解及接受。