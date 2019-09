【9.1機場】機鐵癱瘓　順東路堵路　旅客拖篋徒步入機場

9.1塞爆機場行動,示威者遇防暴警推進,不少人撤回東涌,其間有人以路障堵塞接連機場島赤鱲角南路的順東路迴旋處,令往來東涌、機場的其中一條馬路癱瘓。採訪車本來打算前往機場採訪,亦在順東路停滯不前逾40分鐘,只到東堤灣畔便必須下車。由於入機場方向的機場快綫列車暫停服務,加上入機場的馬路被堵塞,前往機場的陸路、鐵路癱瘓,有旅客必須拖篋徒步入機場趕搭飛機。

示威者以路障堵塞順東路。(鄧詠中攝)

現場所見,下午4時,不少示威者經赤鱲魚南路的行人路及馬路走往東涌方向,赤鱲魚南路來回線方向未見有車輛行駛。示威者在順東路迴旋處以鐵欄杆及水馬做路障,並有示威者向東涌海濱路方向前進。受示威者堵路影響,順東路往機場方向交通嚴重受阻,大輛巴士、旅遊巴、私家車停滯不前,採訪車亦在東堤灣畔前塞近40分鐘無法前行,記者需要下車步行到順東路迴旋處。

旅客拖篋徒步入機場

有不少旅客因為要趕飛機,拖行李篋行車徒步經赤鱲角南路前往機場。一名準備乘飛機回泰國的中年婦人指,由東涌站步行往機場,「當做運動,唔辛苦」,有年輕人更為她一度抬行李,對於交通受阻表示理解。

一名內地來港的中年婦人,與家人原定晚上約7時乘飛機前往泰國曼谷,已因應示威活動而已提早岀門,惟因機鐵停駛,只好徒步由東涌站步行往機場。

有市民原欲乘晚上約8時航班往澳洲,已提早約4小時岀門,剛由東涌站下車,徒行前往機場。對於機鐵停行,他表示﹕「唔表態」。

國泰外籍董事逆線行車圖穿路障 與記者碰撞致歉

國泰外籍董事的座駕亦在車流中無法前行,他一度駕車在順東路迴旋處逆線行車,並撞開路障,其間因事與記者發生碰撞,其後道歉,他向記者表示當時嘗試穿過路障前往機場﹕「It's very frustrating trying to get through.Thank you very much. Apology for touching.(要通往路障令人困擾,謝謝你,抱歉剛才觸碰你。)」而記者亦向他拍肩示意理解及接受。