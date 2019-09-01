【逃犯條例】何柱國批私隱公署　黃繼兒：欠說服力、欠公允

反《逃犯條例》風波愈演愈烈，有傳政府考慮引《緊急法》平息事件。全國政協委員、星島新聞集團主席何柱國今日出席電視節目時（9月1日）表示，現時仍毋須動用該法，但批評「香港官員唔好再發夢」。他以機管局申請禁制令為例，認為私隱專員公署可做更多，「點可以畀人哋網絡上面，控制所有人嘅私隱擺喺個網度呢？」 私隱專員黃繼兒回應指，何柱國所言與事實不符，認為若以私隱專員公署沒有法定權力，藉此說明不需要啟動緊急法，是欠奉說服力。他又指，以私隱專員法定權力，衡量公署的工作表現有欠公允。

何柱國認為，現時毋須動用《緊急法》。（資料圖片）

何柱國今日於無綫電視節目《講清講楚》中，批評私隱專員公署的工作。黃繼兒回應表示，公署重視社會各界的意見，即使是批評，亦會謹慎審視，根據《私隱條例》賦予的權力跟進及執法。

黃繼兒表示，雖然《私隱條例》未有權力令網上社交平台的營運商，將用戶侵犯他人私隱的帖文移；亦無權力向法庭申禁制令。不過他認為，何柱國以公署沒有法定權力，藉此說明不需要啟動緊急法是有欠說服力。

黃繼兒又稱，公署近月就網絡「起底」及欺凌的情況，共接獲及主動發現和審查841宗相個案。黃又認為，以私隱專員法定權力，衡量公署員工的表現，亦是有欠公允。