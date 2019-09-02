【罷課罷工】楊潤雄：未知多少學生罷課　籲外界勿進校內煽動

反修例風波所引發的衝突依然持續，有大學生和中學生於今日（2日）開學日發起罷課和集會。教育局局長楊潤雄今早（2日）回應指，暫時未未知有多少學生罷課，相信學校有能力處理。他又呼籲，「外面力量」不應到校內騷擾或煽動學生。

楊潤雄今早探訪一間小學的開學情況後指，了解到有學生在校內默站，也有學生在校外表達訴求，但暫時未有詳細罷課相關的數字，未知有多少學生罷課，相信學校有能力處理，局方也會了解學校有無特別情況發生。

他又指，任何人士或組織都不應到校內騷擾或煽動學生，又認為若學生對一些事件有意見或情緒，可與教師、校長傾談，而學校亦有既定程序去解決問題。

皇仁書院有學生、舊生今早於校門外戴上｢豬嘴｣口罩、頭盔、眼罩等裝備，高呼口號。 （羅君豪攝）

至於校園欺凌問題，楊潤雄指當局對於校園欺凌有既定政策處理，稱對現時狀況有擔心，但一直採取零容忍的態度去處理。針對有報道指有老師發表不當言論，他指當局需要逐個個案搜集證據，如發現有欺凌，會嚴肅處理。

對於有學校禁止學生戴頭盔，楊潤雄稱，暫未能確實是否真有其事，但學生攜帶甚麼東西回校，是家長決定，而回校後能否使用，學校會作出處理，有需要時會與家長作出溝通。他補充，今天早上上學時段的交通較平時擠塞，但仍算暢順。