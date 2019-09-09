【中秋金多寶】3年內兩度售出六合彩頭獎彩票　邊間投注站咁旺？

六合彩中秋金多寶周二(10日)晚上9時半攪珠，8,000萬頭獎料會吸引不少市民投注。根據香港賽馬會資料顯示，近年中秋金多寶頭獎，絕大部分中獎者是到投注站排隊購買彩票買中。 不說不知，六合彩中秋金多寶多年來未曾試過同一間投注站兩次售出頭獎彩票，但這個「魔咒」去年終於打破。大圍顯徑投注站繼2016年後，再於2018年售出另一張中秋金多寶頭獎彩票，堪稱是這項首個「節日金多寶」最旺門的投注站。

12年來11間投注站售出頭獎彩票

無獨有偶，這兩年頭獎均要與人瓜分派彩，兩張六合彩頭獎彩票則分別是8個字複式及單式下注，分別捧走逾5500萬及逾4100萬元彩金。

另一方面，《香港01》綜合馬會提供的中秋金多寶攪珠結果資料，發現過去12年11.5注頭獎彩票，由11間投注站售出，分別是粉嶺聯和墟、大圍顯徑、佐敦道、美孚荔灣道、觀塘廣場、元朗泰衡街、元朗青山公路、中環天星 、上環干諾道西、跑馬地藍塘道及北角電氣道投注站。而這11.5注頭獎，只有1注是經由互動投注途徑買中，其餘全部都是買六合彩彩票中頭獎，反映這項金多寶極為需要幸運兒身體力行爭取中獎機會。

至於上述售出中秋金多寶頭獎投注站中，有6間位於新界西、九龍西及港島西，似乎位處西方的投注站較利買中這項金多寶的頭獎。

此外，跑馬地藍塘道投注站亦屬這項金多寶旺門投注站之一，因其在2007年一次過售出兩張中秋金多寶頭獎彩票，惟之後卻是無以為繼。

12年來六合彩中秋金多寶頭獎中獎詳情 攪珠日期 投注站 投注方式 頭獎獎金／中獎注數 20/9/2018 互動投注渠道 1注/大圍顯徑 1注 12個字複式/單式 $41457630/2注 26/9/2017 北角電氣道 0.5注/觀塘廣場 0.5注 12個字複式/7個字複式 $86,837,630／1注 13/9/2016 粉嶺聯和墟 0.5注/大圍顯徑 1注 8個字複式 $55,625,480／1.5注 22/9/2015 佐敦道 7個字複式 $90,031,310／0.5注 19/9/2013 中環天星 7個字複式 $83,968,130／0.5注 21/9/2010 上環干諾道西 單式 $31,023,870／1注 29/9/2009 元朗青山公路 單式 $30,628,460／1注 9/9/2008 美孚荔灣道／元朗泰衡街 單式／7個字複式 $20,794,020／2注 18/9/2007 跑馬地藍塘道2注 單式／8個字複式 $20,863,520／2注 註：2011、2012及2014年中秋金多寶攪珠並無人中頭獎