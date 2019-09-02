【校園天地】翁祐動畫連續4年蟬聯澳洲國際動畫大賽冠軍

順德聯誼總會翁祐中學4名學生中三級林軒聖、呂駿威、中四級梁明亨和中五級劉柏良所製作的動畫短片"Harass"於第五屆澳洲科技遊戲節大賽中再度嶄露頭角，勇奪3D動畫國際組別冠軍，揚威海外。代表學生林軒聖和陳家旗於6月8日至7月5日代表香港遠赴澳洲墨爾本出席大賽。

獲獎學生(上)中五級劉柏良、中四級梁明亨、中三級林軒聖和呂駿威。(順德聯誼總會翁祐中學圖片)

是次比賽與近25個國家和地區當中包括英國、法國、德國、新加坡等參賽者的入圍優秀作品中蟬聯冠軍，也讓各國選手有機會聚首一堂，彰顯自己在動畫範疇的實力，進行較量。第五屆澳洲科技遊戲節大賽是由澳洲墨爾本啟思蒙學院(Chisholm Institute)主辦，是世界具規模的科技遊戲節之一。大會更邀請了Google及EA Sports等科技及電競巨擎在比賽中分享現時業界走勢，會場內設置

了展示最新的遊戲、VR/AR科技及動畫技術等STEM攤位。

翁祐中學中三級學生林軒聖、呂駿威、中四級梁明亨和中五級劉柏良成功憑著全新的3D動畫短片"Harass"脫穎而出，入圍該比賽3D動畫國際組別。參賽學生需要向外國評審，其他地區參賽者及公眾介紹比賽動畫作品。最終"Harass"動畫短片受評判青睞，讚揚他們的創意、技術都遠超越同年紀的參賽者，深受評判一致認同，因此決定頒發3D動畫國際組別冠軍，再次肯定翁祐中學學生於3D動畫中的傑出表現。該校已經是第四年參加同一比賽而獲獎，分別是2015年、2017年、2018及本年合共四個冠軍。

獲獎作品介紹動畫"Harass"圖片。(順德聯誼總會翁祐中學圖片)

獲獎作品介紹動畫"Harass"講述在一個寧靜的深夜，男主角正在睡覺，但樓上一名女士正在吵鬧地玩跳舞機，把正在熟睡的男主角吵醒了。女士越來越吵，因此那位男主角與那名女士爭論。最後因為他們的吵架聲太大而嘈醒鄰居們。故事的結尾女士反省後在家中加設隔音防噪設備才進行運動。林軒聖表示希望能夠透過這套動畫讓觀眾學會互相尊重，同時亦減少嘈音污染。

（內容由順德聯誼總會翁祐中學提供）

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