【校園天地】漢師德萃學校DreamStarter走出課室動手改善自己社區

漢師德萃學校小二至小四DreamStarter小組――德萃小先鋒，走出課室運用設計思維(Design Thinking)，動手改善自己的社區。

第一步 了解大家的夢想

德萃小先鋒成員來自不同級別和班別，大家以「夢想」會友，從而認識彼此。小先鋒的夢想有動物園園長､樂高店店長､賽車手､農場主人､足球員……這奇妙的關係從此開始。

第二步 聚焦問題

老師引導小先鋒思考追求夢想的歷程，還有會遇到的挑戰。小先鋒知道追求夢想之路不易後，願意先從自己學習的社區開始，盡一分力，從挑戰中學習，從而裝備自己，繼續追夢。

（漢師德萃學校圖片）

第三步 了解和走進旺角社區

小先鋒每天到旺角上學，但是對學校的周邊並不熟悉。他們決定走出校園，巡視街頭，找出旺角面對的社區問題。機靈的他們很快就歸納出旺角面對的問題，例如有環境衞生差､人多車多､居住環境破舊等等。

第四步 為社區問題發聲

既然問題找到了，小先鋒決定將視察所得告訴區議員，希望能改善問題。小先鋒先總結了旺角的社區問題，再寫在信紙上，郵寄了給區議員。奇妙的事情發生了，議員甚為感動，願意來校面見學生。他還為各Dream Starter小組上了一節關於區議會運作的課，深入了解了前線地區工作者的工作性質。

（漢師德萃學校圖片）

（漢師德萃學校圖片)

第五步 服務社區

小先鋒決定為旺角區再多做一些事。他們在街上訪問路人，搜集路人對旺角衛生問題的

意見。他們也舉辦了簽名活動，希望路人也能關注旺角的環境衛生問題，從而希望政府也能正視這些問題。小先鋒利用網絡的力量，拍攝了「不要亂抛垃圾」的影片，並上載到YouTube，以宣傳愛護環境。他們還去了洗衣街公園撿垃圾。

（內容由漢師德萃學校提供）

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什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。