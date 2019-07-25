【校園天地】基督教香港信義會紅磡信義學校　繪出耶穌的神蹟

基督教香港信義會紅磡信義學校早前以「行奇事的耶穌」為主題，為同學舉辦了一連串的活動，希望藉著推行優質基督教教育及發展生命教育，能按聖經真理培育學生的品德和正向人生，盼望同學在課堂以外的活動中，能獲得多元化的發展及成長。

(基督教香港信義會紅磡信義學校圖片)

「行奇事的耶穌」是指約翰福音記載耶穌所行的七個神蹟，包括「水變酒」、「治好大臣的兒子」、「治癒患病三十八年的癱子」、「用五餅二魚餵飽五千人」、「在海面行走」、「治好天生瞎眼的人」，以及「使拉撒路復活」。耶穌在各個神蹟中，展示了祂是不同事物的主宰，讓我們相信祂是生命的主。耶穌的七個神蹟就如天上的七色彩虹，每一個都具有特別意義。

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六月份，學校邀請了多名藝術家以七個神蹟為題，在學校外牆繪畫七幅壁畫。為了讓同學亦能親身參與，一同美化校園及社區，學校安排了二至六年級的同學在課堂時及課堂後進行六次壁畫工作坊，先由藝術家在牆上繪上草稿，再教授同學不同的上色技巧。同學們一開始先為作品塗上底色，再慢慢加畫細節，令作品更有層次感和立體感。對學生來說，在炎炎夏日、烈日當空之下繪畫壁畫絕非易事；但學校正正希望透過這六次工作坊，把聖經故事的福音訊息轉化成正面思想，藉此提升學生的生命力和加強他們面對困難的能力，盼望學生面對挫折時也不輕易放棄。對六年級的同學來說，是次活動意更別具意義，因為他們可以在畢業前在母校留下屬於自己的筆跡，為自己六個寒暑留下紀念。

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壁畫完成後，學校多次安排學生在早會時向全校師生介紹七個神蹟及其相關經文。除此之外，學校更鼓勵學生在早會前走出校園，到街上向家長及其他社區人士介紹每幅壁畫背後的故事。這樣不但能向不同人士傳福音，亦能達至社區互動，讓學生能與其他人分享繪畫過程中發生的趣事和自身成長的喜悅。此外，透過與不同人士互動、對話，培養學生的自信心及溝通技巧，對他們的學習和成長有重大幫助。正如五年級的何雅麗同學表示，她由一開始因為害羞而不敢邀請陌生人聽她分享故事，到後來逐漸放下羞澀，放膽與陌生人分享，這種成長的喜悅令她更有自信面對日後的成長的各項挑戰。學校希望能透過這些活動，培養學生多方面的能力，豐富他們的校園生活和成長經歷。

（內容由基督教香港信義會紅磡信義學校提供）

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