【校園天地】德萃小學HaHa Harmony 以笑話廣傳快樂

怎樣的學校才算是"Happy School"呢？一群來自德萃小學（下稱「德萃」）的小一、二年級學生，就覺得愉快校園應該充滿歡樂的笑聲。於是繼去年底Dreamstarter募資日後，德萃的HaHa Harmony（哈哈哈埋嚟）組便開展為期一整學年的笑話分享大行動，冀盼透過分享笑話和IQ題，以好玩輕鬆的方法來拉近師生之間的距離，甚至希望將快樂從校園廣傳至社區不同的角落。

(德萃小學圖片)

校園多元文化引發靈感

今年是德萃革新的一年，新校長接任、校園大翻新、師生人數亦大增，當中不乏來自

五湖四海，如非洲、澳洲、中國、哥倫巴亞、韓國、日本等，小小校園彷如聯合國，

存著多元種族與文化。

14位來自小一、二年級的學生因著Dreamstarter計劃而走在一起，一方面努力適應初

小的新生活，同時又覺得要跟不同背景的老師、同學打成一片，好像不太容易。在

Dreamstarter啟動初期，組員們腦裏不禁存著一大個問號：有什麼東西可以讓校園生

活更融洽快樂呢？

就這個問號，組員們紛紛提出不同的建議來，譬如有組員提議在校內售賣健康零食，又有說賣壽司、賣玩具、賣DIY飾物、賣書包……經過一輪討論和思考，指導老師和組員們都發現，所提出的點子其實離不開一個核心價值——讓人快樂。然而，有什麼渠道能實踐心目所想呢？

十幾個小腦袋又再震盪，終想到以「分享笑話」為最好玩和最直接傳遞快樂的方法，於是訂定目標，包括以出版、手機Apps、影像、Roadshow或電台廣播等渠道分享快樂，讓人與人之間變得和諧，生活更添樂趣。

先學「講」出自信來

HaHa Harmony組在指導老師帶領下，著手搜集不同的有趣笑話。

但要以笑話逗人歡笑，總得用上適當的說話技巧。指導老師發現組員們大都不慣站於人前說話，即使敢於站出來，說起話來不是聲線太小，就是表達力弱，無法把笑話的趣味演繹出來。

於是，組員的學習就由基本功入手。指導老師花上三個月的時間，訓練組員們說話技

巧，由個人演說到分組演繹都有，透過不同題材的笑話，各組員學習咬字發音、語氣

、表情、動作等，亦藉著說話技巧訓練來建立他們的自信心。

不僅如此，指導老師更邀得「2018十大傑出青年」得獎者之一的印裔廣東話棟篤笑藝人阿V（Vivek Mahbubani），現身校園親自向組員分享其創作和說笑話的心得，又即場指導組員們如何演繹笑話，令組員獲益良多。他更鼓勵組員們嘗試作生活小筆記，把日常生活的有趣事情記下來，再加以想像力，從中發掘創作笑話的靈感。

+ 3 + 2

由圖像到文字學造書

出版笑話書是HaHa Harmony組的共同夢想。但一本書是怎樣誕生的呢？這問題可真

考起這群初小生了。

指導老師發現這班只有初小程度的組員們，文字表達力較弱，但卻很喜歡畫畫，每每

能以圖像表達自己的想法。於是，在計劃實踐的過程中，指導老師經常請組員畫畫，例如自畫像、為笑話畫插圖、畫最近發生的難忘事等等，透過他們親繪的圖像和自製8頁小書，來訓練組識力及表達力，並教導他們怎樣以簡單的文字表達心中所想。

出版書籍需要專業知識。為了讓組員們對書籍製作有多點概念，指導老師請來資深廣告人周廸倫先生，為HaHa Harmony主持兩節的書籍排版及設計工作坊，講解書的結構和示範如何以電腦軟件為書籍進行排版及設計。組員們亦有機會嘗試將自己設計的圖像改頭換臉，感覺好玩又新鮮。

+ 2

小息Busking與眾同樂

經過大半年的努力，組員們已搜集了好些笑話，並加以改編及配以插圖，成為HaHa Harmony組自家製的笑話。但只有組員們互相分享笑話，談不上達致建立Happy

School的目標。

於是，指導老師為組員們特意於小息時分，於校園一角來個「快閃Busking」，聯同另

外兩組Dreamstarters——Rubbeatz及HoHoVan，在短短15分鐘的小息來個笑話、小

吃加音樂的分享環節，組員們把演練好的笑話與過百位同學分享，場面熱鬧又笑聲連連。

從大氣電波送放笑聲

於校園分享笑話，成為HaHa Harmony組實踐夢想的重要里程碑，不過怎樣才可能再

多一走步，把快樂由校園輸送到社會不同角落呢？

在偶然機會下，HaHa Harmony組得到香港電台第5台的邀請，於「普出校園精彩」節

目中接受訪問，分享計劃的理念和追夢的點滴，更有機會於大氣電波分享笑話，將快樂廣傳；不僅如此，組員們藉機會深入錄音室，認識廣播業的工作與環境，成為他們難能可貴的學習機會。

+ 3 + 2

募資成功「書」送快樂

走過大半年多方面的摸索與嘗試，過程中有不斷重複的練習，有突破自我的新嘗試，

組員們對共同的目標多了清晰和投入，來到最後一個目標，就是出版屬於HaHa

Harmony的笑話書。

然而，在構思出版的初期，HaHa Harmony組發現資金根本不足以支付出版費。於是，指導老師為組員們撰寫募資信，廣發給組員們的家長群。沒想到，一呼百應，短短兩星期內，由最初的2百多元資金躍升至9千多元，足夠支持HaHa Harmony的出版夢！

HaHa Harmony組亦得到設計公司MDA贊助出版，為組員們作排版及設計的工作。一千本印製精美的HaHa Harmony笑話集，儘管文字內容不是100%由組員創作，但大部份出自他們的心思與筆跡。而這小小的笑話集，記錄的不單是充滿童趣的笑料，而是盛裝著HaHa Harmony組過去一整學年的敢錯、敢試的追夢心。

此笑話集已免費派予德萃小學及漢師德萃學校的各有師生，除此，部份派至基層兒童及於今年書展「宗教教育中心」書攤（兒童天地3B-C02）免費派贈，數量有限，派完即止。

當你有機會聽到或看到HaHa Harmony組的笑話的時候，請你盡情地、開懷地哈哈大

笑啊……

（內容由德萃小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。